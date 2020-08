27 Agosto 2020 03:10:00

Alonso Ancira vs. AMLO

Si casi estás libre, casi recuperas la empresa, casi se olvidan de ti, qué afán de sacar el ego, soberbia y un poder ficticio, por lo menos en tres años, pero Alonso Ancira Elizondo le declaró la guerra al Presidente de la República.



Mas tardó en decir Andrés Manuel López Obrador en Torreón sobre la venta a sobreprecio de la empresa Agro Nitrogenados y que los nuevos accionistas de AHMSA devolverían 200 mdd, que Alonso Ancira en contestar con tamaños.



Ni hay nuevos socios en AHMSA, ni van a devolverle al Presidente 200 millones de dólares, no hay base legal para ello, los acuerdos de compra-venta fueron legales.



Es más el gobierno, según el comunicado de la acerera, le debe 9 mdd, más intereses retenidos arbitrariamente.



Y para que sepa AMLO que Ancira, vía sus abogados, influencias o soplones, sabe que la declaración de Emilio Lozoya Austin en página 49 hubo modificación del texto, tipografía y no hay firma, concluirá el comunicado de AHMSA.



Que si quiere el Presidente que Alonso Ancira le diga más lo hace, total ya le hicieron lo que el viento a Juárez, supone él.



Hace meses Alonso Ancira en calidad de detenido dijo que si eran por los 200 mdd los regresaba, hoy dice que no y quiere pleito.



Carajo, si casi la tienes hecha, tienes dinero para disfrutar de la vida unos buenos años para que estirarle la cola al diablo. Mira que estarse peleando con el Presidente, ¿Quién perderá en esta pelea del sexenio 4T?.



El Presidente se fue vapuleado, parece no estar bien informado en el caso de AHMSA y tampoco bien representado ni asesorado legalmente.



En cuanto a su gira y eventos todo bien, se cumplieron las formalidades entre AMLO y el Gobernador, que si trabajan juntos, que habrá participaciones y todas esas palabrejas de los discursos entre hipócritas, perdón, políticos.



Desesperados



Una vez más los proveedores de AHMSA se encuentran desesperados por la falta de los abonos que prometió la empresa darles por semana, y aunque Marco Ramón de Coparmex amenazó con presionar, no dijo ni cómo ni cuándo.



Los ipecos gritan y brincan y caen donde mismo, el líder de Coparmex sólo amenaza pero no acciona.



De Gerardo “el michii” AA aparece sólo para informar de los avances de alianza de la empresa, ni pensar que éste quiere protestar contra la empresa, calladito.



Registros



Ansiosos de oficializar su candidatura e ir a la contienda electoral, los primeros en registrarse ante el Instituto Electoral Jaciel Martínez por el distrito 05 PRD y en el 06 David Alán Ramos Viruette.



Olga Isela Amaya acudió se registró como candidata a diputada por distrito VI por la UDC , hoy lo hace Cesar Menchaca candidato de UDC por el distrito 05.



Cierto que se requiere sangre joven en la política, pero no tan correteados ni “chapulines” como José David Galván “El Keniano” candidato del distrito 06 por el Partido Unidos.



El que reflejaba completa felicidad, como si la candidatura fuera su más ansiado sueño fue a Álvaro Moreira, contentísimo en su registro.



Los registros cierran el viernes, faltan panistas y priístas de por estos rumbos.



Día de contagios



Un día presumen la responsabilidad y participación de los ciudadanos de Monclova y en 24 horas se acaba la ilusión con el registro de 99 nuevos casos.



Se habla que en Coahuila se hacen muchas pruebas Covid-19, y mire que están racionadas para aquellos que vayan en condición grave, el caso es la epidemia alcanzó a familias completas sin acudir al examen.



Lo importante para las autoridades, es que no se enfermen todos al mismo tiempo ni de gravedad para que no se saturen los hospitales, en cuanto a lo demás el número no importa.



Contagio leve y numeroso, no es problema...para hospitales.