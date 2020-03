21 Marzo 2020 05:10:00

Alta preocupación en Eagle Pass

Un gran susto y preocupación provocó el anuncio inicial del Gobierno de Estados Unidos del cierre temporal de cruces fronterizos con México…



Y preocupación no solo a los mexicanos, en este caso a los nigropetenses o la población de Acuña que tienen visa norteamericana, sino a cientos o miles de comerciantes que viven, operan y tienen negocios en la frontera sur de Texas los cuales viven de los mexicanos que acuden todas las semanas, día a día, mes con mes, a comprar en esos negocios…



Luis Sifuentes, alcalde de Eagle Pass, estaba casi a punto de ser diagnosticado con diabetes por el susto, de la impresión, de la preocupación sobre qué haría en materia presupuestal si su antecesor le dejó una deuda municipal pesada y en un escenario muy distinto al que ahora tenemos…



Porque en el caso de Eagle Pass, y muchas ciudades fronterizas, depende de los ingresos por la administración de los puentes más el impuesto al comercio del 8.25%, sin esos ingresos o buena parte de ellos la ciudad no es nada en materia financiera…



Por ello, al ver el cambio de señal de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, cuando primero se dijo que se restringe solo a cruces esenciales, la cosa preocupó, pero para las cuatro de la tarde la situación se modificaba para ser solo un cierre al turismo…



Bres, la maniobra y preparado



El que tuvo una semana difícil, de viajes, de reuniones, de análisis en lo estatal con el coronavirus pero también en lo local por la posibilidad del cierre casi total de los puentes más los posibles paros técnicos que se avecinan para importantes empresas, fue el alcalde Claudio Bres…



Fue de reuniones en lo local con comerciantes, presidentes de cámaras empresariales, luego a Saltillo con el gobernador y los 37 alcaldes restantes, para luego retornar a reunirse con su contraparte de Eagle Pass, con Paúl del Rincón de Aduanas de EU en esta zona, todo para tener bien analizado y estar listos para reaccionar ante los efectos que el escenario complicado, complicadísimo, que se vive podría generar…



Nadie en muchas décadas había vivido antes una situación como esta y por ello es que no solo se preocupó y ocupó del tema de la pandemia, sino de lo que provocará esa situación de emergencia que genera y lo que se provoca en materia económica…



La situación apenas comienza y hay que ser conscientes, responsables y maduros para entender que no son vacaciones, que hay que quedarse en casa y sobre todo que si no hacemos caso a las recomendaciones en materia de distanciamiento social la vamos a pasar muy mal…



Paros técnicos, se negocian…



Varias son las empresas que en este fin de semana terminarán las negociaciones con sus trabajadores a través del sindicato para acordar los términos en los cuales se podrían dar los paros técnicos…



Algunas ya los tienen listos para la próxima semana, al menos tres maquiladoras o empresas que fabrican componentes para las armadoras en Estados Unidos, algunas de las cuales ya pararon sus operaciones y por ende frenaron los pedidos a las maquilas locales…



Otras aún están en proyecciones, como Fujikura, que con 7 mil trabajadores entre Piedras Negras y Múzquiz, aún no termina de sus cálculos para ver si parará, cuándo y cuántas semanas, dependiendo de sus clientes, algunos como Subaru, ya pararon en Texas y eso les pegará más temprano que tarde. Pero por lo pronto no hay paro técnico en Fujikura, será hasta que se vea la proyección de producto para sus clientes…



Otras, más antiguas, con muchos trabajadores y que ya decidieron parar, se encuentran aún en la negociada con la CTM de Monclova, donde está el mero, mero del contrato colectivo y lo anunciarán antes de mañana domingo o al inicio de la próxima semana…



Por lo pronto el secretario del trabajo, Román Alberto Cepeda, ha dicho que se analiza en cada empresa, en cada sector y aunque algunas de la Región Sureste ya pararon durante estas dos semanas, en la zona norte es distinta la situación y se verá antes de que inicie la próxima semana…



Foco rojo, acumulación de migrantes



Por mucho que el padre José Valdés vele por los derechos de los migrantes que llegan a esta frontera con los deseos de cruzar con o sin documentos hacia Estados Unidos, la condición de freno a los trámites de solicitud de asilo y el reforzamiento de los operativos para cruces sin documentos, provocará que día con día se acumulen decenas de migrantes en los albergues y que los espacios de que dispone la diócesis fronteriza y la capacidad económica de atender sus necesidades de alimentación e higiene serán rebasadas…



No solo eso, sino que además, por su condición serán un grupo vulnerable, de alto riesgo y en donde se podría propagar el coronavirus…



Hoy ante eso, la autoridad del Instituto Nacional de Migración y las autoridades locales y estatales, tienen un problema enorme para decidir qué harán con esos grupos de migrantes que son decenas de venezolanos, decenas de centroamericanos y africanos…