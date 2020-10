31 Octubre 2020 04:10:00

Altar de muertos en el PRI

Quienes harán un homenaje a los priístas que este año se es adelantaron en el camino es el dirigente Raúl Vela y el comité municipal de Piedras Negras…



El evento que está programado a las 10:30 de la mañana será aprovechado para que, en presencia de familiares, se de lectura a una semblanza del trabajo personal, como militante y como funcionarios de un buen puñado de tricolores…



El altar está dedicado a personajes como el exdirigente tricolor local Vicente Rosiles Ávalos; también el joven amigo Arturo Ruvalcaba Rodríguez; también don José Cruz Chagoya y el profesor José Isabel Delgado, entre otros…



De manera paulatina, respetando los lineamientos de Salud y sin aglomeraciones los priístas realizarán este pequeño homenaje…



El PRI de Piedras Negras ha sido muy claro y seguro en ese sentido en dar memoria a sus bases, a gente que trabajó por décadas en pro de este instituto político y sobre todo que lo hizo no solo durante los procesos de campaña electoral, sino de manera permanente…



Política de la buena

Es la que sabe hacer el regidor de Nueva Rosita, Noé Gómez. El profe se le vio activo esta semana en la Presidencia Municipal atendiendo a la ciudadanía y participando en reuniones de cabildo, comenzó semana en encuentro con su líder el diputado federal Lenin Pérez Rivera antes de que éste último partiera a la CDMX a la Cámara de Diputados…



Los temas abordados solamente ellos lo saben, pero fue por casi dos horas que estuvieron intercambiando puntos de vista, Noé Gómez ha demostrado lealtad a quien es su líder y ayer públicamente le refrendó su apoyo para elegirse como diputado federal, tarea en la que en el 2018 el profe fue quien coordinó esfuerzos en Nueva Rosita con resultados positivos…



Habrá que ver cómo se van acomodan las cosas en el escenario del 2021, pero de que será parte activa en el proceso que viene no tenga ninguna duda de que ahí lo estaremos viendo…



Cambio de señal que afectó a comercios

Donde hay malestar es entre los comerciantes de flores, sobre todo de los que se preparaban para los festejos del Día de Muertos y toda la tradición de la venta de arreglos, coronas, ramos de flores y demás…



Y es que resulta que luego de que a principios del mes de octubre se habló de que los panteones si abrirían sus puertas, es decir, permanecerían abiertos para el festejo el fin de semana del cierre de mes, los comerciantes del ramo se prepararon y compraron la materia prima que ellos estimaban podría venderse considerando, claro, la afectación de la pandemia…



Pero resulta que una vez que los comerciantes ya tenían listas sus bodegas o almacenes en cuartos fríos con el material, la orden se dio en contra, es decir a señalar que los panteones permanecerían cerrados, lo que vino al traste con las finanzas de los negocios de florerías…



Es sabido que el tema está regido por cómo se comportó la pandemia, el número de casos en aumento y la capacidad y ocupación hospitalaria, pero o se apresuraron en avisar que abrían o se anunció demasiado tarde el cierre…



Veremos pues, si para el Buen Fin no ocurre una situación similar, pues nadie garantiza que para la próxima semana las cosas vayan a mejorar en cuanto al avance de los contagios…



Esperemos que la Canaco que dirige Carlos González a nivel local esté lista por si el Subcomité decide el recorte de horarios o incluso el cierre de algunos giros…



A los propietarios de papelerías el tema de la pandemia les jugó igual, sólo que para ellos los tiempos son más largos y para el ciclo escolar de agosto, el cual no requirió de compra de útiles escolares como antaño, los agarró con sobreexistencias en sus bodegas, ya que para estar a tiempo del siguiente ciclo escolar las compras mayoristas se hacen desde enero, mes en que la pandemia la veíamos muy lejos, allá en China…



Siguen quejas contra Tony Flores

Y luego de que un ganadero denunció públicamente a Tony Flores en la Carbonífera, asunto que por cierto la Fiscalía allá no ha tomado en cuenta, como siempre pasa con el tema del robo de ganado, antes que pensar en atender el reclamo del afectado, Flores más bien trata de evadir su responsabilidad, por lo que ha intentado por todos los medios decir que él no adeuda lo que señala quien le vendió ganado Angus y Charolais…



El problema fue que cuando intentó defenderse en redes sociales, parece que le llovieron reclamos y le salió peor…



En Jiménez

Y de más de udecístas, la que ha llevado a cabo su labor como síndico en el ayuntamiento de Jiménez de una manera cercana a la gente es la profesora Violeta Pinales, quien ha demostrado trabajo y disciplina en actividades para la comunidad y ejidos donde es edil…



Pinales también comienza a sonar entre los posibles perfiles para que en el 2021 den la batalla por un puesto de elección popular abanderando a la UDC..



Veremos y diremos, pues…