19 Enero 2020 03:10:00

Alto a la invasión

Buen día.



Solidaridad total con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en momentos en que alrededor de 4 mil delincuentes hondureños están a punto de mancillar nuevamente el suelo mexicano, y si la ocasión anterior apedrearon, allanaron, humillaron y golpearon a nuestras autoridades e instituciones, esta vez no debe repetirse.



Así se expresa la opinión de los mexicanos en redes al tiempo que los delincuentes hondureños que están colocados en la frontera de Guatemala con México amenazan con esperar a otros tantos miles para entrar por la fuerza y violencia a nuestro país, y nuevamente herir y golpear a nuestros policías.



El Himno Mexicano lo dice; “Más si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo piensa ¡oh Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos, al grito de guerra el acero aprestad y el bridón y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañónî.



No basta la Guardia Nacional



Creo que las autoridades militares, y armadas de México deben tomar cartas en el asunto y defender cada milímetro de nuestro suelo contra esa basura hondureña porque aunque AMLO les ofreció comida, programas sociales, empleos y demás, pero con desprecio recibieron la oferta.



También es error que AMLO les oferte empleo, becas, salud y educación, lo cual no hace con los mexicanos a los cuales esos servicios les niega de tal forma que continúa el desprecio de López Obrador hacia la verdad y justicia social a favor de México, pero en esta contingencia si realmente es franca su postura, de rechazar a los intrusos se le apoya.



Benito Juárez lucho, peleó y murió defendiendo la soberanía de México y contra la invasión extranjera, ¿Qué le falta a AMLO defender a nuestro país de esa basura que ya agarró coloquialmente de puerquito a nuestras instituciones?. ¿O acaso es cómplice ellos, o acaso el intelectual de todo esto es EU cono chantaje?.



Corruptos y traidores



La presidencia estatal de Movimiento de Regeneración Nacional denunció que un grupo de individuos con engaños está convocando para este domingo a una asamblea espuria a nombre del partido, esto con el propósito de reunir requisitos y crear un nuevo partido político que sería denominado ìFuerza Socialî. Por todos lados se cuecen habas, traidores, ratas y corruptos como Claudia Trinquetes y sociedad.



José Céspedes Casas, presidente de Morena en Coahuila, señaló que en víspera de la visita a Coahuila del presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se tiene información de que ciertos individuos están convocando a nombre de Morena a una reunión convocada para este domingo a las 11:00 horas en Ramos Arizpe.



Este domingo para el Sindicato Democrático es de celebración y desde temprana hora tienen una jornada de actividades, iniciando desde las 9;00 horas con rueda de prensa, y enseguida actividades de convivencia familiar y eventos deportivos. El 20 de enero de 2015 fue fundada esta organización, así que son cinco velitas en el pastel.



De manteles largos



Difíciles episodios enfrentó el Sindicato Democrático desde su fundación el 20 de enero de 2015 como la cancelación del registro el 28 de noviembre de 2018 el cual recuperó en los tribunales de justicia federal el 11 de julio de 2019, y este domingo llevará a cabo diversos eventos para celebrar el quinto aniversario.



Ismael Leija Escalante, líder de esta organización que aglutina a mineros y siderúrgicos de Altos Hornos de México, explica que aunque el aniversario es el lunes 20 de enero, decidieron adelantar los eventos para este domingo, iniciando con rueda de prensa a las 9:00 horas y posteriormente con eventos deportivos en los parques Niños Héroes, y AHMSA.



PROCONET es una constructora que no únicamente hace labores de limpieza, sino en unidades al interior de la siderúrgica AHMSA, y esto no tendría nada de raro de no ser porque no les paga, simplemente les dice a los trabajadores que se retiren hasta nuevo aviso, lucen flotilla de vehículos último modelo y sus trabajadores muertos de hambre.



Hasta mañana