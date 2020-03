02 Marzo 2020 04:10:00

Amanecen en Torreón

La sesión del Gabinete de Salud programada para este lunes se convertirá en reunión interinstitucional, pues también fueron convocados los alcaldes de la Región Laguna, mandos del Ejército desplegados en aquella zona y empresarios restauranteros.



La idea es reforzar desde todos los flancos la prevención, el tratamiento mediático y los canales de información con la ciudadanía a partir del caso de coronavirus que se confirmó el sábado. Los trabajos arrancan en punto de las 7 de la mañana en el Centro de Convenciones de Torreón y al frente de ellos estará el gobernador Miguel Ángel Riquelme… Por la tarde, en Saltillo, el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, encabezará reunión de Gabinete para que las medidas y acuerdos de la mañana se extiendan a todas las regiones del estado y que todas las dependencias estén involucradas en ello. La idea es cerrar filas para no alertar innecesariamente a la población, nos comentan.



Como lo anticipamos, de Torreón, el Gobernador vuela a la Ciudad de México para participar en el encuentro de gobernadores del PRI y el martes, en la entrevista con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.





#DiputadoChambitas



Este lunes arranca en Coahuila el primer periodo ordinario de sesiones legislativas del año con la novedad de que al diputado Juan Antonio García Villa le afloraron nuevos atributos, como el de acomodar a sus amigos en cargos dentro del Poder Judicial del Estado.



El legislador, quien al interior del grupo parlamentario y del propio Partido Acción Nacional, navega con la bandera de la rectitud, habría aprovechado su cargo como representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Estado, para recomendar y garantizar cargos públicos a sus amistades.



El influyentismo del legislador panista se habría hecho notar en la pasada administración del Poder Judicial, cuando varios de sus cercanos, por recomendación directa, alcanzaron asiento como secretarios e incluso jueces de distintos tribunales. ¿Qué tal? En una de esas se gana el mote de “diputado chambitas”.





Tienen sus prioridades



El proceso electoral avanza puntualmente: este domingo arrancó la etapa de precampañas y es fecha que el Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías hace las veces de consejera presidenta, no ha enterado a los diputados locales con aspiraciones para reelegirse, de los tiempos y el calendario al que se deberán sujetar para promocionarse ante los eventuales votantes.



La legislación electoral no obliga a los legisladores en reelección a dejar el cargo temporalmente, de tal suerte que pueden combinar sus actividades legislativas con la campaña electoral, pero se deben sujetar a ciertos lineamientos que les dictará el IEC, lo cual todavía no ocurre.



Por lo visto, Gabriela y sus colegas parecen no llevar prisa. Los malpensados advierten que andan más ocupados en otras cosas, como en acomodar en la nómina a amigos y familiares.





Verdes van solos



El acercamiento y la alianza de facto del Partido Verde Ecologista de México con Morena solo es para contiendas federales, y en la dirigencia en Coahuila se agarraron de ese argumento para no ir de la mano con el partido de moda a los comicios del 7 de junio.



De hecho, desde el 9 de febrero los ‘verdes’ lanzaron la convocatoria para seleccionar candidatos en los 16 distritos electorales. Tienen la intención de hacerse de perfiles vinculados con la sociedad civil de las regiones para tratar de salir bien logrados y con buenos números.



Además, como que no hay química entre la dirigencia del Verde, en donde Rodrigo Tueme Lozano aparece como dirigente, pero quien en realidad toma las decisiones se llama José Refugio “Cuquis” Sandoval y la cúpula morenista en el estado.





Udecistas, también



Y lo que también parece un hecho es la decisión de Unidad Democrática de Coahuila para decirle adiós a su histórica alianza con Acción Nacional y dar por terminado el coqueteo con el Movimiento Regeneración Nacional, no por otra cosa, sino porque al menos en el estado el nuevo partido oficial en el país no tiene pies ni cabeza.



Para los propios udecistas, la dirigencia a cargo de Emilio de Hoyos Montemayor tomó la decisión correcta, pues cuentan con suficiente arraigo en municipios como Acuña y regiones como la Carbonífera, para dar la batalla por sí solos. Además, a la hora de la repartición con el PAN, UDC siempre terminaba con la rebanada más delgada. La idea de la cúpula udecista es salir de la contienda con más de dos asientos en la siguiente Legislatura local. Veremos.





Buscaban aliados



A la medianoche de este domingo cerró el plazo para que los partidos políticos establecieran convenios de alianza con otros y, hasta donde se pudo conocer, los únicos que buscaban desesperadamente con quién asociarse para llegar de la mano a las elecciones del 7 de junio eran los representantes de la dirigencia morenista en donde, según esto, manda el monclovense José Guadalupe Céspedes Casas.



Al parecer, el único partido que le habría dado el sí a Morena es el del Trabajo, de Virgilio Maltos Long, si en realidad algo queda en Coahuila de esa organización