12 Marzo 2020 04:07:00

Amar a los pobres

¿Qué hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador si Carlos Salinas de Gortari hubiera elevado a rango constitucional su programa Solidaridad? ¡Imagínense! Hoy, sin embargo, el Gobierno está buscando hacerlo con sus programas sociales. Y no solo eso: quiere añadir a la Carta Magna una disposición para que el presupuesto de estos programas no disminuya nunca en términos reales. Esto significa que los recursos que el Gobierno les asigne tendrán que elevarse indefinidamente conforme la inflación, sin importar el equilibrio de las finanzas públicas, las consecuencias económicas o la eficacia o torpeza de su aplicación.



La aprobación el 10 de marzo de la enmienda del Artículo 4 de la Constitución por el pleno de la Cámara de Diputados, fue festejada ayer por el Presidente, quien aprovechó para cuestionar a los diputados que votaron en contra y para asegurar que la enmienda evitará que otros gobernantes “puedan darle marcha atrás en el futuro (a sus programas sociales) porque, ‘toco madera’, no van a regresar los conservadores”.



La reforma, sin embargo, no es más que un intento por eternizar las políticas de López Obrador e imponerlas a sus sucesores. Aunque él se quejó muchas veces en el pasado del manoseo de la Constitución por sus predecesores, está haciendo lo mismo. pero con mayor intensidad.



La Carta Magna no es el lugar idóneo para colocar programas sociales que pueden y deben variar o incluso extinguirse con el tiempo. “Una constitución –escribió el jurista Miguel Carbonell en Nexos de febrero de 2014– debe contener los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de un país”. El presidente López Obrador, sin embargo, está usando la nuestra como un simple mecanismo para dejar una huella política personal.



Los programas sociales deben ser temporales por definición. Si son buenos, ayudarán a la gente a superar la pobreza para no necesitarlos más. Hacerlos permanentes, colocarlos en la Constitución, es confesar que las políticas económicas no la eliminarán. López Obrador quiere una caridad que dure por los siglos de los siglos. No le interesa una política económica que haga que los pobres dejen de ser pobres.



Elevar los programas sociales a rango constitucional es fruto de una cuestionable visión política y filosófica. Ya el presidente López Obrador afirmó que no está de acuerdo con la idea de que a los pobres, más que regalarles pescado, hay que enseñarles a pescar. Este es un concepto neoliberal, dijo el 29 de marzo de 2019. “La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del Gobierno. Hasta los animalitos, que tienen sentimientos, ya está demostrado. ni modo que se le diga a una mascota: ‘A ver, vete a buscar tu alimento’. Se les tiene que dar su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal, todo eso es populismo, paternalismo”.



Esto significa que el Presidente sabe que sus políticas económicas no resolverán la pobreza. La enmienda del Artículo 4 constitucional no es solo una medida egocéntrica para eternizar sus programas sociales, para hacer que la gente piense que le debe a él las dádivas que recibe del Gobierno. Es una reforma que busca preservar la pobreza. López Obrador ama tanto a los pobres que quiere que sigan siendo pobres.





Pandemia



En vísperas de la Convención Bancaria, la OMS declaró, por fin, la pandemia del Covid-19. Los mercados se desplomaron otra vez y el Bank of America bajó su previsión para la economía mexicana en 2020 a -0.1 por ciento. Pero AMLO dice que “deseamos que podamos controlar esta situación. Si no, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus”.