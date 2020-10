22 Octubre 2020 03:10:00

‘Amarrado’ MARS

Si alguien sabe dar lectura al electorado es Miguel Ángel Riquelme, el Gobernador de Coahuila decide abrocharse el cinturón para no aumentar ni crear nuevos impuestos en el 2021.



Pese a los recortes del Presupuesto de Egreso que hizo AMLO, la desaparición de fideicomisos y la sordera a resolver problemas económicos en algunas regiones.



Las tasas de ISN e Impuesto de Hospedaje son más bajas que en otros estados, entre 2 y 3% y los derechos de control vehicular sólo tendrán el aumento del índice inflacionario.



Gobernador con padrastro que castiga a su pueblo, hace unión con empresarios y mantiene la inversión pública, tendrá al pueblo de su lado… qué harán los del segundo lugar y los del tercero…ya estuvieran.



Saldo de la elección



El resultado de 40 días de campaña dejó incremento de casos de Covid-19, saturando hospitales en Saltillo, Torreón, Acuña, Piedras Negras y Monclova al 50 por ciento de su capacidad, retomarán medidas restrictivas y sanción por incumplir medidas preventivas.



Inevitable, los comités de salud se olvidaron de exigir o vigilar se cumplieran las medidas preventivas contra el Covid-19 por la urgencia de elegir diputados locales ahora algunos pagarán las consecuencias.



La urgencia de ellos ahora es, no se llenen hospitales, puede haber el triple de contagios incluso muertes, pero ¡noo!.. que no se llenen hospitales, pierden bonos.



Dieciséis constancias



Los comités distritales entregaron las constancias como diputados electos del PRI a los 16 ganadores, sin riesgo que puedan tumbarle a alguno lo bien ganado.



“Les pusieron una madriza” como diría el dirigente del PAN, Chuy de León, la ventaja de votos es amplia, impugnar un distrito o elección es perder tiempo para la elección en turno.



La diputada electa del Distrito 5, Lupita Oyervides agarró su constancia, agradeció a los votantes y reafirmó su compromiso: comienza a trabajar como lo ofreció en campaña, inicia gira de trabajo hoy recorriendo el distrito.



Visita contagiosa



Más de tres de Coahuila debieron hacer la prueba de Covid-19 luego que el Diputado Federal y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA informó ser portador de virus y estar aislado.



En sus pretensiones de ganar adeptos rumbo a la dirigencia nacional, visitó diversos municipios de Coahuila el domingo 18, para entonces ya traía el virus, muy cerca estuvo de los ex candidatos y legisladores sin usar cubrebocas.



Diría Hugo López Gatell, se va a morir el que se tenga que morir. Personas tan irresponsables las hay hasta en las mejores familias.



Tempranero



Ahora más que nunca, se pueda o no la reelección, Alfredo Paredes tiene que ganarle horas al día inaugurando obras, atender peticiones y socializar ,“el madrazo” electoral que le pusieron al PAN fue parejo puede repetirse sin distingo.



El Alcalde de Monclova retomó su agenda tempranera, 6:30 de la mañana con vecinos de la Leandro Valle entregó la obra de alumbrado del CEDIF norte beneficiando a tres sectores.



El año de “menos” empieza en la administración municipal, el Edil dijo que una decena de funcionarios dejarán de cobrar en la nómina para participar en la elección del 2021.



Paredes se preparará para ser reelecto en la alcaldía, la diputación federal no le interesa, un proceso de elección que se torna interesante en el PAN.



Hay quien dice que Alfredo puede irse como abanderado de Morena.