26 Diciembre 2020 04:10:00

Amarran candidatos por Torreón

Prácticamente amarradas las candidaturas de Román Alberto Cepeda González, Marcelo Torres Cofiño y Luis Fernando Salazar Fernández para ir por la Alcaldía de Torreón con las banderas del PRI, PAN y Morena, respectivamente.



Y como en la alianza PT, Morena y Verde Ecologista aparecieron dos distritos en Coahuila, el 1 y el 6, en este último muy probablemente van a desfogar el berrinche de José Ángel Pérez Hernández para buscar la reelección, en caso de que no lo dejaran competir por la Alcaldía, como finalmente pasó.



Todo apunta a que en La Laguna la batalla será muy cerrada, pero eso sí, con desventaja para los morenos, pues, de acuerdo con los que le saben al tema, Marcelo Torres Cofiño terminará por estorbarle al “Hooligan”, como en Torreón conocen a Luis Fernando, y Román Alberto salga con el premio mayor de La Laguna, literalmente sin despeinarse.





Cambio de estrategia



Y por la Comarca Lagunera andando, nos aseguran que el PRI mandará a sus mejores cuadros, o al menos candidatos consensuados entre todos los grupos, al grado de modificar los criterios de género en la asignación de las nominaciones.



Y para efectos de lo anterior, en Matamoros, donde tocaba mujer, los priistas se inclinarán por varón y en la lista está Raúl Onofre Contreras, quien, de ser así, pudiera tocar base el 1 de enero en el Palacio de Coss y retirarse a competir.



Otro perfil es el de Juan Carlos Ayup, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Región Laguna, o bien, otro exalcalde, quien ya fue alcalde también, Guillermo del Real.





Dejarían ir el bastión



En Matamoros y Madero los priistas parecen muy entusiasmados y nos explican que en buena medida es por la desastrosa actuación de Horacio Piña, en Matamoros, y Jonathan Ávalos, en Francisco I. Madero, mejor conocido como el alcalde boticario, por aquello de recetar sin ningún cuidado, dióxido de cloro como remedio para el coronavirus, quienes estarían por dejar ir el bastión morenista.





Van con varones



En Parras, la cúpula priísta también se decantará por candidato varón y el que tiene los astros alineados es el notario Fernando Orozco.



En San Pedro, calientan el brazo el diputado local electo Jorge Abdalá, quien pudiera pisar base y luego pedir licencia en el Congreso local, el 1 de enero; o bien, Rodolfo López o David Ruiz.



Y como en el acomodo del cuadro electoral de mayor población, en La Laguna, los priistas están cambiando a candidatos hombres, en Monclova, Viesca, Acuña y Piedras Negras irían con mujer, al igual que en Madero, donde el perfil que lleva más ventaja es el de la profesora Tere Acosta Vera. En Piedras Negras, el PRI podría ir con Norma Treviño como candidata.





¿Y en Saltillo?



Hasta esta Navidad, lo único que se sabe es que, en donde se toman las decisiones, siguen deshojando la margarita, para ver si se pudiera dar en tiempo la resolución respecto a si habrá o no doble reelección, pues, como el Marqués lo ha reiterado, de ser así, el candidato tricolor sería el actual Alcalde, Manolo Jiménez Salinas.





¿Y la vacuna?



Pues que ahora sí, este sábado llegarán las primeras dosis del antídoto contra el Covid-19. Según el todavía delegado del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, no van a ser 17 mil 500, sino 7 mil las que este sábado se podrían concentrar en Saltillo. A ver si es cierto.





Por Coahuila, no quedó



“Por nosotros no quedó”, asegura el médico Roberto Bernal Gómez respecto a las ocurrencias de la Cuatroté de primero anunciar, con bombo y platillo, que llegarían a Coahuila dosis suficientes de vacuna antiCovid-19 para 17 mil 500 médicos y enfermeras, y a la hora de la hora, por razones que todavía nadie entiende, enfriaron el proyecto sin mediar explicaciones.



En la Secretaría de Salud de Coahuila se tomaron en serio el anuncio y se apuraron en levantar el censo, con nombres, apellidos, hospital en donde laboran y dirección particular del personal médico que recibiría la vacuna. ¿Y ahora?