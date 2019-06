27 Junio 2019 03:10:00

Amasiato PRIanista

A QUE LAS DIPUTACIONES LOCALES DE Torreón y algunas otras se las dejan ganar al PRI, y a que Mario Dávila aparece como diputado pluri en Enero 21 y así todos felices y contentos en Coahuila con un amasiato PRIanista casi, casi perfecto.



EL TRIFE RATIFICÓ LA SENTENCIA: El presidente del CDE del PAN es Chuy de León de Anaya, quien perdió en las urnas pero le ganó a Mario Dávila en la mesa por esa defensa de “abogados amigos” que metieron el recurso legal a destiempo.



A LAS COSAS HAY QUE llamarlas por su nombre, no se vale que Mario Dávila ni el grupo con el que acordó irse a la competencia engañe a la militancia ni al ciudadano, pues sus abogados eran aliados del Gobierno del Estado.



ASÍ LAS COSAS, PRIMERO ACORDARON con Mario Dávila y luego pactaron con Chuy Anaya, cuestión de tiempo para que se vean cual fue el acuerdo.



MARIO DÁVILA DEBE MANTENER LA dignidad no se trata sólo de de postear “Ganar en las urnas no es suficiente, Tribunales avalan fraude electoral”, pero no aclara que sus abogados presentaron a destiempo el recurso, se equivocaron.



EL TRIBUNAL DESECHÓ EL RECURSO apenas vio fecha de entrada, los del error fueron los abogados, ellos dieron la pauta y eso hay que decirlo.



EL PAN TAMBIÉN ESTÁ SECUESTRADO en Coahuila, el grupo de “Los Canallas” en donde volverán a rolarse las candidaturas los mismos de siempre.



EL OLOR A DERROTA DEL PRI llega hasta la colonia más alejada de la urbanidad, lo perciben quienes escuchan los nombres de los posibles candidatos a diputados locales..



ENRIQUE KARAM, PARA MAYORES SEÑAS “El Mapa”, es de esos críticos que suelta lo que trae su ronco pecho, y publicó: “Ya vienen las diputaciones locales, en el @pricoahuila no ven un futuro adecuado apegado al triunfo,esto,partiendo qué hay la gran amenaza de repetir los errores de siempre”.



REFRITOS CON SABOR A DERROTA, los mismos de siempre, sería el texto publicado lo que desató comentarios de líderes del PRI ratificando lo dicha, la derrota del tricolor es inevitable.



PUEDE QUE LA APROBACIÓN DEL Gobernador de Coahuila, según encuesta de MASSIVE les sirva de algo al PRI o a ésos “cartuchos quemados” que van a la competencia electoral.



DE ACUERDO A LA ENCUESTADORA Miguel Ángel Riquelme esta en el quinto lugar de los gobernadores con mejor aprobación con un 45.7 por ciento.



EL PRIMER LUGAR LO TIENE el panista, Mauricio Vila Dosal de Yucatán con un 64 %, Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa con 55.7% (PRI); Claudia Pavlovich de Sonora con un 55.4 (PRI( y en la cuarta posición Francisco García de Tamaulipas 50.1 % (PAN).



SIN SORPRESA EN LA ELECCIÓN del nuevo Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales Valdés es el nuevo titular de Torreón por cierto.



SE ACABÓ LA GRITERÍA Y señalamientos entre los aspirantes, desde ahora y durante seis años, si otra cosa no sucede, Hugo será quien decida y mande.



EL PRESIDENTE HA DICHO QUE no hay ni habrá fracking para explotación y extracción de gas shale y petróleo, los daños son enormes y no lo autoriza.



MÉXICO ES RICO, TIENE TANTO por extraer como para olvidarse de la dependencia de Estados Unidos, pero el Presidente de la República ha dicho que no y cancelara lo autorizado.



SE ENTRAMPA EL ASUNTO DE las cuentas bancarias de AHMSA por la venta de la empresa Agro Nitrogenados, el Juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México negó liberar cuentas bancarias de Alonso.



LA NOTIFICACIÓN HIZO QUE LA Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Ancira.