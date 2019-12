17 Diciembre 2019 04:10:00

Amenazar con ‘levantón’ no es delito

Amagar con “levantón” no es delito



Con una sonrisa de oreja a oreja obtuvo su libertad una mujer y seis hombres, ella de Guerrero, Coahuila y los masculinos de Guanajuato, quienes fueron arrestados por amenazas…



La amenaza que profirieron los oficiales fue que si los policías municipales les aplicaban una multa, ellos en el futuro los “levantarían”, algo así como un secuestro con fines de tortura…



Tal vez los policías no pudieron probar eso, a menos que las cámaras de video de solapa hayan gravado el incidente, pero la mujer, regidora del cabildo de Guerrero que gobierna Matilde Estrada, simplemente obtuvo su libertad porque solo fue una falta administrativa…



Habrá que ver si esa ligereza para atender un asunto que puede ser delicado y desembocar en casos más graves (hace dos semanas murieron cuatro policías y seis más resultaron heridos en defensa de la población de Villa Unión) no refleja una falla de alguna autoridad ya sea la Fiscalía, la Policía Municipal o el juez calificador…



Imagínense los alcances de una situación como en la que participaron la mujer y los seis migrantes, si ella llegara a ser alcaldesa de Guerrero, como se dice pretende y es la más enfilada por el PAN para ser la sucesora de Matilde Estrada?. Nada más es pregunta…



Noé Gómez en Nueva Rosita



El que cierra el año con números positivos es el regidor de UDC, el Profe Noé Gómez, ayer estuvo en Piedras Negras representando al líder moral de ese partido y entregando apoyos a varias escuelas a nombre del diputado federal…



El profe es de esos políticos que no olvidan sus raíces y que no pierden el piso, pero sobre todo agradecido con la gente que lo ha apoyado, por la tarde se dio tiempo de convivir en un restaurante de la ciudad con varios amigos de la ciudad fronteriza, quienes le refrendaron el apoyo para los proyectos que vengan más delante, habrá que ver hacia dónde apunta el 2020 para el regidor, lo que demostró ayer fue lealtad y sobre todo que sabe dar la cara por su partido, pues son ya muchas las escuelas que por medio de su gestión se ven beneficiadas en diferentes rubros…



Además, es cercano y gran colaborador del alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Long, a quien apoya de manera constante con sus proyectos, estrategias y visión para promover el desarrollo y las inversiones en ese municipio…



MARS se reúne con serena



Allá en la capital del país, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió con el gabinete de seguridad en donde se evaluó el caso Villa Unión…



Ante el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, se analizó lo sucedido en ese municipio, los daños, los efectos y el seguimiento a los procesos e investigaciones de los detenidos…



Y es que si bien en otras entidades sucedieron hechos similares de ataques, aquí en Coahuila la respuesta ha sido contundente y mostrando la fuerza del estado para frenar a quienes pretenden afectar la tranquilidad y la convivencia armónica de la población de nuestro estado…



Se trata no solo de acciones, sino también de cómo alcanzar buenos resultados y que las cosas no se salgan de control…



En Coahuila, por ejemplo, tras ese incidente se busca el respaldo jurídico para que las policías estatales pueda usar mejor armamento, de más capacidad, para combatir a los grupos delincuenciales…



Preocupa a SEP situación en escuelas



Tras una serie de reuniones y cursos para maestros y directores de escuelas de esta región que ha impulsado el profesor Arón Rodríguez de Lara, director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación, ya salió el peine de por qué la preocupación de capacitar a este personal sobre el protocolo a seguir en caso de detectar entre el alumnado actitudes y comportamientos que reflejen algún tipo de violencia o abuso…



Lo que sucede, es que en la SEP detectaron entre el alumnado al menos tres casos de estudiantes que sufren o han sido víctimas de abuso sexual…



Por ello es que se orienta a los directores a que pongan denuncia…



Los casos son graves y seguramente Arón Rodríguez los tiene detectados, a través de los directores…



Si la sospecha es que ocurrió esto, habrá que tomar cartas en el asunto y para ello el secretario vino hasta Piedras Negras…