AMLO, cada dos meses en Coahuila

MáS QUE CóMODO SE SIENTE el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila, donde ya ha realizado su cuarta visita en ocho meses de Gobierno y lo hace por la forma coordinada de trabajar y el resultado también del esfuerzo conjunto con el gobernador Miguel Riquelme…



CUANDO EL TEMA DE POBREZA está resuelto o encaminado a una muy buena solución, lo que sigue es mejorar el nivel de calidad de esos servicios de salud, fomentar más las inversiones y mantener ese ritmo de la inversión en obra pública…



EL PRESIDENTE LóPEZ OBRADOR reconoció el trabajo del gobernador Riquelme con quien dijo trabaja muy a gusto y sobre todo con excelentes resultados…



DESDE EL HOSPITAL IXTLERO, en Ramos Arizpe, el Presidente señaló que se inyectarán 40 mil millones de pesos al sector Salud y también para concentrar en cuatro acciones como son el abasto de medicamentos; contratación de personal médico para poder atender todas las necesidades; más infraestructura de salud, construcción y mantenimiento a unidades médicas, actualización de equipos y regularizar a los trabajadores eventuales del Sector Salud…



DONDE LAS BIENES RAíCES PARA renta han resurgido en la zona de tolerancia, pues ahora que ya se discute el tema de ampliar el horario de ese sector, donde se ve que hay un buen razonamiento de la autoridad al respecto, con restricciones, pero ya hay varios dueños de cantinas y bares en la ciudad que ya rentaron y remodelan los tradicionales antros de la calle Padre de las Casas e incluso hasta los cuartuchos abandonados que en aquel sector existen…



CLARO QUE ABRIR UN bar allá en la zona de tolerancia no será sencilla, pues deben cumplir requisitos locales y estatales, tanto en lo que se refiere al pago de licencias de funcionamiento y refrendos, como todo lo relacionado con Protección Civil…



PARA ELLO EL QUE tendrá mucho trabajo y documentación que revisar es el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Santiago Elías Castro, el que tendrá a su cargo todo este asunto de los bares y cantinas que pretenden hacer resurgir al zona de tolerancia…



DONDE YA SE REALIZAN gestiones para destrabar el tema del Hospital de Zona del IMSS que se encuentra en proceso muy lento de construcción, es en la oficina del subdirector de dicho instituto, el coahuilense Javier Guerrero…



NO DUDEN QUE AHORA con esta visita a Coahuila del Presidente López Obrador, uno de los temas planteados por el gobernador y también apuntados por el subdirector del IMSS fue este proyecto que está casi concluido pero que se frenó en los últimos meses…



EN LA OBRA DE construcción ya hay muy pocos trabajadores y debe terminarse este inmueble para que continúe el equipamiento y la contratación del personal que se requerirá…



ESO NO SOLO BENEFICIA A los acuñenses, sino a los derechohabientes del IMSS de otros municipios como Piedras Negras y Nueva Rosita que verían liberados espacios de camas de hospital de pacientes de Acuña que son enviados para atención especializada a esos nosocomios…



EN DONDE EN BREVE HABRá cambios es en el tema de transporte de pasajeros en Piedras Negras, luego de que ya está en proceso un estudio del sector para renovar rutas y ampliar otras, además de que se obligará a los concesionarios a que haya más unidades en servicio…



Piedras Negras ha tenido una deficiencia constante durante muchos años en el transporte, por las pocas unidades que circulan y por las rutas que son muy enredadas y cuyo recorrido es tardado en demasía…



CON EL ESTUDIO SE PRETENDE que haya más camiones en servicio y que la gente pueda disponer de los vehículos hasta las 11 de la noche algo que es actualmente imposible…



ADICIONAL A QUE SE ENTREGUEN estos resultados, el encargado de esta área en el municipio, Félix Jaime Garza, deberá también de aplicarse con los inspectores en cuestión para que los concesionarios cumplan…