21 Diciembre 2019 04:08:00

AMLO, claroscuros

La lucha anticorrupción salvó el primer año de Gobierno de la cuarta transformación, pues en seguridad pública y crecimiento económico está reprobada. Así lo apunta Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4 (629).“El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerró su primer año de Gobierno con una aprobación superior a la que obtuvieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el mismo lapso de sus administraciones.“La mayoría de las encuestas –Consulta Mitofsky, De las Heras Demotecnia, PQR Planning Quant, El Financiero– le atribuyen entre un 60% y 70% de aprobación, apuntalada en particular por el combate a la corrupción –hasta un 50% opina que hubo avances en este tema–. En contraste, la seguridad y la economía fueron los rubros en los que másretrocedió.“Si bien existe la sensación de que AMLO ha utilizado su estrategia anti-corrupción para perseguir adversarios (The Economist, 29.09.19), el apoyo que recibe en la materia tiene fundamentos estadísticos.“Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) –célebre por haber absuelto a Peña Nieto por el escándalo de la Casa Blanca–, informó que abrió 18 mil investigaciones y sancionó a mil 400 funcionarios públicos, a lo cual se suman 136 casos que incluyen redes de corrupción como la Estafa Maestra –64 funcionarios investigados por un fraude de más de 7 mil millones de pesos–, OHL (hoy Aleatica) y Odebrecht. Esta última involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la constructura brasileña entre 2010 y 2012. (…)“Estos casos se suman a otros 67 de alto impacto público, incluidos los de Rosario Robles (Estafa Maestra), el abogado Juan Collado (lavado de dinero), el líder petrolero Carlos Romero Deschamps (desvío de recursos), el exministro de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Medina Mora (enriquecimiento ilícito), y los generales Eduardo León Trauwitz y Sócrates Alfredo Herrera Pegueros (robo de combustible), entre otros.“Pero no solo exfuncionarios son investigados por la SFP. La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, confirmó que se investigan 12 denuncias en contra de 10 de los llamados superdelegados del Gobierno federal. (…) Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha realizado bloqueos de cuentas bancarias por poco más de 5 mil 333 millones en 2019, en comparación con los 77.1 millones congelados en 2018 y los mil 106 bloqueados en los últimos cuatro años. (…)“En el Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019, publicado el pasado 23 de septiembre, 61% de los mexicanos consideró que el Gobierno está actuando “bien” para combatir la corrupción, en comparación con el 24% que opinó lo mismo en 2017.“Se trata de la confianza más alta entre los países medidos, solo después de Guyana (67%). México también mejoró el porcentaje de ciudadanos que dijo haber sido víctima de sobornos, al pasar de 51% en 2017 a 34% en 2019.“El 9 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido en Grapevine, Texas, tras ser acusado en una corte federal de Nueva York por los cargos de tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción.“Según la justicia estadunidense, García Luna permitió al cártel de Sinaloa ‘operar con impunidad en México (…) a cambio de sobornos multimillonarios’”. (Nota completa en: http://www.espacio4.com