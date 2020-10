24 Octubre 2020 04:10:00

AMLO en Pasta de Conchos

El Presidente Andrés Manuel López obrador llegó a Pasta de Conchos y dio inicio a los trabajos para la recuperación de los restos de 63 de 65 mineros que fallecieron en un accidente en la mina 8, en aquel entonces propiedad de Grupo México…



Dijo que desde ahora se inicia con los trabajos pero que se deberán hacer con todo cuidado y estos podrían concluir hasta el año 2024…



La perforación iniciará en septiembre del próximo año y será poco a poco con todas las medidas de seguridad y con el equipo necesario y la tecnología que se requiera…



En el evento al cual asistieron las viudas de los mineros caídos, también el director de CFE, Manuel Bartlett que explicó la línea de tiempo de los trabajos y el estimado para su conclusión…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien tomó la palabra al inicio del evento, reconoció este esfuerzo del gobierno federal y ratificó todo el apoyo para que concluya de manera exitosa…



Habrá que ver realmente qué es lo que se puede alcanzar en la bajada a la zona en donde se tiene estimado están los restos de los 63 mineros, porque han pasado 15 años y que esos trabajos no encuentren dificultades que pueden ser muchas y de alto grado conforme las perforaciones avancen…



Tolvanera de bienvenida

Minutos antes de que el Presidente de la República arribara a Pasta de Conchos el clima hizo una jugada a los asistentes al evento de reunión con las viudas de los mineros…



Y es que una tolvanera, acompañada de algo de lluvia y granizo se hizo presente en San Juan de Sabinas y bañó de negro a los asistentes: Familiares de mineros, funcionarios invitados y representantes de los medios de comunicación quedaron cubiertos del fino polvo negro del carbón…



Ahí llegaron previamente la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde; también el gobernador Miguel Ángel Riquelme y la titular de Segob que llegó acompañando al Presidente de la República, la señora Olga Sánchez Cordero…



Igual que en aquel mes de febrero de hace 15 años cuando el accidente, el clima se tornó complicado y dificultó los trabajos…



El COVID nos alcanzó de nuevo

Justo dos semanas y días, después de que varios eventos pasivos secretos u ocultos se realizaron en Piedras Negras, se tiene este rebrote de coronavirus que nos obliga a autoridades civiles, médicas y la población, a acatar medidas de alerta para evitar que la pandemia se apodere de nuevo de nuestro entorno…



Si enfrentamos condiciones graves durante julio y agosto, septiembre fue un buen ejercicio para entender la pandemia y sus consecuencias, pero parece que el relajamiento se hizo presente de nuevo y hoy vemos en la zona fronteriza entre Eagle Pass y Piedras Negras casi 100 casos reportados en un solo día…



Ante esta situación, ya entendemos la reunión urgente que se realizó el jueves por la tarde en el cabildo de Piedras Negras con los alcaldes de la zona norte encabezada por Francisco Saracho y el edil nigropetense Claudio Bres…



Hay preocupación y mejor poner atención desde ya al asunto antes de que los hospitales se saturen…



Ya no confían en el IMSS

Los enfermos Covid hoy enfrentan un temor, ya que se ha acentuado el fenómeno de que no quieren ser atendidos y mucho menos internados en el Seguro Social pues dudan de la efectividad de los tratamientos que se aplican contra la enfermedad…



Ayer se dio el caso de un conocido activista deportivo y social, Martín Beltrán, priísta de hueso colorado, quien se encuentra grave padeciendo esta terrible enfermedad…



Fue visitado por un médico para evaluarlo y su condición es complicada, pero lo peor del caso es que no acepta ser trasladado a un hospital por falta de confianza o por lo que implica en cuanto a aislamiento…



En la frontera de Coahuila y Texas, han fallecido 640 personas oficialmente por coronavirus, ojalá y que la conciencia de la población se fortalezca para que las medidas que se tomen sean bien acatadas…



Cubrebocas del Delegado del INAMI

Quien quiso escabullirse de la prensa previo a la visita presidencial fue el delegado del INAMI en Coahuila el general en retiro, José de Jesús Barajas…



Y es que en su intento por no declararle a la raza de prensa en el aeropuerto, el funcionario federal se aventó la hablada de que tenía prohibido dar declaraciones y se fue a esconder en su auto en lo que llegaba la titular de Segob, la maestra Olga Sánchez Cordero…



Pero ese fue el peor error del encargado del INAMI en Coahuila, porque los compañeros de prensa dieron la queja a la maestra Sánchez Cordero y le pusieron marca personal al general…



Pues resulta que el cubrebocas que utilizaba el general Barajas tenía estampada una fotografía de un artista rapero, identificado como Tupac Amaru Shakur, mejor conocido como 2Pac, rapero, actor, compositor y activista estadounidense que estuvo preso por abuso sexual en primer grado, delito por el que lo sentenciaron a 18 meses de cárcel, de los cuales cumplió ocho meses y salió en libertad después de pagar una fianza de un millón 400 mil dólares.



2Pac falleció el 13 de septiembre de 1996 luego de haber recibido cuatro balazos en un tiroteo…



O el general es rapero o alguien de su equipo, con malas intenciones, le prestó un cubrebocas que ni sabía de que se trataba la estampa…



Comida campirana en Piedras Negras

No era destape, ni grupo de apoyo, ni mucho menos, pero anoche en la casa de ‘Chemo’ Elizondo se realizó una interesante comida en la que participaron la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero; también el senador Armando Guadiana; el secretario del Seguro Social, Javier Guerrero y al menos tres dirigentes empresariales a nivel nacional…



Dicen los que saben que la comida no fue ningún tipo de apoyo ni mucho menos, que se trató de un excelente anfitrión que atendió a sus amigos quienes le comentaron temprano que dónde podían disfrutar de una buena comida, algo campirano y pues él se ofreció para hacerles un borrego al ataúd, acompañado de quesos, algunos tipos de salsa, guacamole y por supuesto tortillas recién hechas…



Una mesa de no más de 10 personas, en una comida cena tempranera, con excelente plática y por supuesto con un excelente vino…