16 Diciembre 2019 04:07:00

¡AMLO, Presidente, es todo lo que criticó de opositor!

Ya es lugar común, en tertulias y comederos políticos, que el López Obrador de hoy, Presidente, es todo aquello que cuestionó López Obrador, en sus tiempos de opositor. Incluso no pocos apuestan a que llevará a México a la mayor crisis de su historia; crisis económica, social y de gobernabilidad. Y, claro, también hay muchos que cierran los ojos a esa realidad.



Por eso el siguiente ejercicio memorioso.



1.- Por décadas, el líder opositor llamado López Obrador cuestionó el pobre crecimiento económico de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. En su primer año, el mediocre Gobierno de Obrador terminó con cero crecimiento y la mayor crisis de desempleo en décadas.



2.- Durante el Gobierno de Salinas, el naciente líder, López Obrador criticó severamente el TLC salinista dizque por neoliberal. En 2018, como candidato, incluso negó la utilidad del T-MEC. Pero ya Presidente, AMLO suplicó al Gobierno de Trump la firma del acuerdo comercial más neoliberal.



3.- Por años, el animal político –en estricto aristotélico–, llamado López Obrador, convirtió en valiosa rajas políticas el Fobaproa de Zedillo. Según López había sido el mayor saqueo al país.



Hoy, López presidente, provocó su Fobaproa al tirar el NAIM e invertir en “elefantes blancos” como Santa Lucía, Tren Maya y la refinería Dos Bocas, además de derribar la economía nacional. Así el mayor saqueo de la historia. Y peor, saqueadores como Alfonso Romo son los ojos y oídos de AMLO.



4.- En el Gobierno de Fox, el jefe de Gobierno del entonces DF, López, se quejó de una persecución política por el predio El Encino. Hoy, Obrador presidente persigue a los expresidentes Fox y Calderón y pacta con el Gobierno de Trump la persecución de expolicías como Genaro García Luna.



5.- En el Gobierno de Calderón, el líder Obrador y su pandilla criticaron la mortandad provocada por la violencia y culparon a Calderón por su fracaso ante el crimen, sin freno. Hoy, en el primer año del Gobierno de Obrador se triplicó el número de muertes violentas –comparado con Calderón– y reporta mas de 35 mil muertos. Y la respuesta de AMLO es de risa; dice que él se levanta temprano para conocer el parte de la violencia.



6.- En el Gobierno de Peña, Obrador y su pandilla criticaron la persecución política y encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. Hoy, el presidente Obrador tiene presa a Rosario Robles, de manera ilegal y convirtió a su exaliada en la primera presa política de su Gobierno.



7.- Por décadas, López y su pandilla criticaron la “militarización” del país. Hoy, con López presidente, México vive la mayor militarización de su historia; los militares están hasta en la sopa.



8.- López Obrador y su pandilla colocaron en la picota a los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, por llevar a la Corte a amigos y aliados. Hoy, Obrador no solo tiene “ministros carnales” sino que el presidente de la Corte es su “carnal”.



9.- A lo largo de medio siglo, la izquierda mexicana, en general y, en particular el jefe de esa izquierda en la primera década del siglo XXI –López Obrador–, condenaron el uso clientelar del PRI. Hoy, con AMLO presidente, se creó el mayor programa clientelar de la historia, al grado de destruir el sector Salud para regalar dinero.



10.- También durante medio siglo, las izquierdas criticaron a diputados y senadores “borregos” y “levantadedos” del PRI. Hoy, AMLO presidente tiene al Congreso, todo, convertido en “borregos” y “levantadedos”.



11.- En el último medio siglo, de igual manera, las izquierdas criticaron a Televisa y a Azteca, además de buena parte de la prensa escrita, de estar cooptadas por el Gobierno en turno y de “ser soldados” del Presidente. Hoy, casi toda la prensa, radio y televisión son aliados a sueldo de AMLO.



12.- La libertad de expresión fue, también en el ultimo medio siglo, una exigencia permanente de las izquierdas. Periodistas mexicanos dieron luchas históricas luego del “golpe a Excélsior de Scherer” que ordenó Echeverría y del “no les pago para que me peguen” de López Portillo.



Hoy, López Obrador presidente, somete a medios a través del reparto publicitario, ordena el despido de periodistas críticos y lanza campañas de descrédito contra otros. La libertad de expresión en México vive uno de sus peores momentos y el hijo de Scherer es su brazo derecho.



13.- Por décadas, AMLO gritó “¡fraude!” en todas las elecciones que participó y gustoso usó el dinero publico. Hoy, como Presidente, AMLO destruye el andamiaje electoral con la intención de hacer fraude y pretende quitar el dinero público a los partidos.



14.- Por años, Obrador satanizó el Teletón. Hoy lo elogia y abraza. Son muchos los ejemplos que confirman –como escribió José Emilio Pacheco–, que el Gobierno de AMLO es todo lo que criticó como opositor.



Al tiempo.





