19 Febrero 2019 04:06:00

AMLO-Tutorial

A algunos nos urge un tutorial de cómo sobrevivir a las prisas y los modos que impone el Presidente.



Nos urge un manual que nos ayude a comprender esta suerte de magia que todo permite y todo perdona, y que envuelve a un hombre que moldea a su antojo lo que está bien de lo que no…



Está claro que con sus actuales niveles de aprobación, aún mayores que lo expresado en las urnas, y con el control del Congreso (por la hegemonía de Morena), puede hacer literalmente lo que quiera, sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a voluntad.



Pero ojo, como no se trata de rendir pleitesía o poner el cerebro en pausa para asumir la postura de incondicional, hay que advertir que un hombre con tanto poder, y con su estilo (donde brilla por su ausencia la vocación al diálogo, al acuerdo y los consensos), podría significar un bonito ataúd para la democracia.



Sí, la autocracia. que es lo que ha demostrado en estas primeras 10 semanas, es lo contrario de la democracia.



Y más vale precisar: no se trata de enarbolar banderas conservadoras, neoliberales o “fifís”.



Se trata de preguntar si alguien sabe exactamente a dónde vamos, a dónde nos dirige por un sendero de terracería en donde lo único que no hay son contrapesos.



Y por cierto, a ese alguien no lo encontraremos en el Gabinete. Ya lo dijo la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: “Es difícil entenderlo”.



En fin, a algunos nos urge ese tutorial para justipreciar al gran líder que ahora hasta nos dice dónde debemos buscar la verdadera felicidad.



Y cito: “No en el dinero o la fama, no en los lujos baratos. La verdadera felicidad es estar bien con nuestra conciencia”. Bien, pues que así sea.



P.D. Antes de que las chairobaterías de los “incondicionales” apunten a este humilde espacio de opinión, hay que señalar que el problema no es el fondo –ningún ciudadano cuestionará el combate a la corrupción–. El problema es la forma, esos modos, esas prisas…