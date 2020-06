09 Junio 2020 04:08:00

AMLO y Covid: pobre país

Sí, el embate de la pandemia concentra nuestras preocupaciones, pero a su sombra, el país sigue dando tumbos.



Por ejemplo, los delincuentes no entienden de cuarentena, y los homicidios siguen cimbrando al país entero. El domingo fue el día más violento del año con 115 asesinatos, pero el promedio diario supera los 80 homicidios.



Y también hay asuntos que resultarían de máxima gravedad si no fuera por la contingencia sanitaria y económica que impone el coronavirus.

Aún así, como ciudadanos, no podemos dejar pasar arrebatos autoritarios como el que se registró el pasado sábado.



A propósito del diferendo con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el presidente López Obrador se aventó una joya, digna de Luis 14, “El Rey Sol”, que llegó a afirmar “el Estado soy yo”.



Pues sí, AMLO dice que se acabó la simulación y las medias tintas, que todos los actores políticos, sociales y económicos deben definir y expresar si están a favor o en contra de la 4T.



Aunque claro, desde su óptica (la única que importa), estar a favor significa estar por la honestidad y estar en contra es estar a favor de la corrupción.



Lo que dijo el Presidente es que si no se está a su lado, es ser corrupto, conservador, fifí, un adversario…



Vaya discurso. Justo cuando el país necesita estar más unido, nuestro Presidente plantea un maniqueísmo político insostenible. El mundo ya dio muchas vueltas como para seguir reduciendo la realidad a una posición radical de los buenos conmigo y todos los demás son malos.



Lo que pide es sumisión a la 4T, y él –y solo él– determina qué es lo correcto.



Han pasado casi 400 años y tenemos a un gobernante que retoma y actualiza eso de “el Estado soy yo”, y el que disienta, al que cuestione, es en automático un

corrupto.



Pues sí, entre la pandemia y un Presidente anclado en el totalitarismo, en esa visión tan lineal, tan soberbia, pues pobre país.