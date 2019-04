28 Abril 2019 04:10:00

AMLO y las denuncias de favoritos de CFE Nava

APROVECHANDO LA VISITA PRESIDENCIAL y el consejo lanzado por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador de que denuncien a sus vecinos por corrupción, en Nava ya algunos constructores reforzarían la denuncia que hay contra proveedores de CFE que son los encargados de las obras en las termoeléctricas de CFE, pero que casualmente son familiares de un alto funcionario de la empresa, quien habría obligado a los ganadores de la licitación a darle en subcontrato la obra a sus familiares…



LOS DATOS QUE YA HAN aportado están encaminados a que se trata de una empresa italiana la que obtuvo la licitación por más de 300 millones de pesos, que ya había elaborado otra obra en Petacalco y que ahora inició ésta en Nava, pero que días antes de comenzar la obra le dijeron a la empresa italiana: Si arrancas ya la obra, ahí están los anticipos, pero sólo con esta empresa de Guadalajara y a su vez esa misma otorgó buena parte de los trabajos a gente sin experiencia directamente ligada a un alto funcionario de CFE ligado a la anterior administración…



SI DE CORRUPCIóN SE trata, sin duda que muchos datos podrá aportar Eulalio Gutiérrez, mejor conocido como “Lalo Botas”, dirigente sindical de SUTERM quien anda más que interesado en conocer detalles de este asunto, pregunta por un lado y otro cómo es que andan las cosas en esas obras , no sabemos si para meter su cuchara o para complicar más las cosas…



LO QUE sí QUEDA CLARO es que la calidad de esas obras en las termoeléctricas de Nava, donde se renuevan las unidades de procesamiento de Carbón II en la unidad 2, que produce 350 megawatts de energía, ya se encuentra atrasada, pero de eso a que se suspenda como otras siete obras a nivel nacional de la misma CFE, las cuales se suspendieron, claro en esas no había interés por el trabajo de las empresas familiares recomendadas…



LA MEJOR RECOMENDACIóN DE ESAS empresas favorecidas familiares es la mala reputación que dejaron en sus trabajos pequeños en maquiladoras y plantas de empresas que recientemente realizaron trabajos, en donde prácticamente las echaron y pusieron en la lista negra...



III

DONDE NO se aburren y ya se realiza una investigación, es en el DIF regional con sede en Piedras Negras…



PUES RESULTA QUE EN una auditoría que se realizó recientemente en el área administrativa, los enviados de la dirección general de allá de Saltillo detectaron que entre las facturas que se pagaban del DIF oficina Región Norte estaba hasta el servicio de Netflix…



NO SABEMOS SI ESO se hizo con el fin de no aburrirse cuando estuvieran en las oficinas, si esas cuentas estaban siendo usadas en los domicilios de los empleados a cargo de Valente Eleazar Chávez o si definitivamente las usaban en algún programa o taller infantil, pero el cargo no fue bien visto por el área de auditoría que acudió a revisar al aún delegado…



EN LAS REVISIONES TAMBiéN detectaron detalles como equipo de cocina faltante que no aparece por ningún lado…



ESTUFAS, MESAS DE ACERO inoxidable y otros implementos que se usaban en los comedores para los desayunos calientes de niños de nivel básico de educación, no aparecen…



A LA HORA DE INVESTIGAR se detectó que aparentemente alguien de los voluntarios decidió transferir ese equipo a una panadería, no sabemos si en calidad de préstamo o indebidamente en venta…



III

DONDE RáPIDO SE DEMOSTRó el nivel de respuesta a una situación de seguridad fue en la capital Saltillo, al momento de que efectivos de Fuerza Coahuila detectaron a sujetos civiles armados y tras varios incidentes se controló la situación con un saldo de nueve delincuentes fallecidos y dos policías lesionados…



ESO DEMOSTRó EL NIVEL de respuesta de los muchachos de José Luis Pliego Corona y la capacidad para actuar de manera inmediata ante situaciones de prioridad…



LOS EFECTIVOS ESTATALES fueron apoyados por policías de Saltillo, quienes actuaron conforme a los protocolos de apoyo y se logró controlar la situación…



HOY ES CIERTO QUE LOS delincuentes siguen en su intento por querer operar en el estado, pero también hay que ser claros y contundentes al señalar que las corporaciones de seguridad preventivas y de reacción están preparadas para hacerles frente, algo muy distinto a lo que sucedía hace ocho años y más…



EL ESFUERZO EN SEGURIDAD sí se nota, el esfuerzo y la inversión en seguridad hoy da resultados distintos a los de hace una década…



III

PLEITO ABIERTO ENTRE EL Juez del condado de Maverick, David Saucedo y el alcalde de Eagle Pass, Ramsey Cantú…



Y ES QUE POR un lado la ciudad pretende aumentar de manera drástica el cobro por recolección de basura y atención de emergencias por parte de Bomberos, lo cual no es bien visto por el condado y ya se analizan opciones…



ALGO NO LE PARECE a Ramsey que de inmediato lanzó un llamado a reunirse y a dialogar, pero lo que sí quedó claro es que los roces políticos subieron de tono…