30 Enero 2020 03:10:00

AMLO y Moreira

Buen día de nueva cuenta el presidente AMLO respaldó el Moreirato al rehusar defender la libertad de expresión que presume, esto luego de las demandas con fines de embargo de esa gente contra el articulista y analista político Sergio Aguayo. El mandatario se hizo a un lado, y disfrazó su complicidad con su negativa a tocar el tema.



No es la primera ocasión que el Ejecutivo Federal ofrece el espaldarazo a los Moreira, ya lo ha hecho en otras ocasiones cuando también le preguntaron públicamente el caso de las denuncias ante instancias coahuilenses y federales contra Rubén Moreira y de inmediato, contundente y firme lo defendió argumentando que no se vale “politizar” el tema.



El país está siendo despedazado aceleradamente por AMLO, no hay medicinas y materiales en el IMSS para cirugías y tratamiento oncológico, los empleos desaparecen como hielo en verano, la inseguridad en el país se traduce en baños de sangre lo que tanto criticaba a sus antecesores.



Al abismo



Al paso como van las cosas, la población está condenada a morir de tres formas durante este sexenio; de hambre derivado del desempleo; por balas a consecuencia de la inseguridad o enfermedades por inexistencia de medicinas en el IMSS.



Ya lo dijo el empresario Alfonso Romo, de los altos colaboradores en materia de economía y finanzas del Gobierno Federal; expresó que si la economía del país no avanza, no habrá nada que ofrecer a 50 millones de mexicanos en pobreza extrema.



Pero las matazones, los despidos masivos, la hambruna, el cáncer que avanza incontenible y las víctimas sin defensa, todo esto parece divertir mucho al autor de crímenes Lesa Humanidad que ahí sigue con su distracción de vender sus boletitos para la rifa del denominado avión presidencial en lo que será el fraude más grande de todos los tiempos porque los colocará a pensionados de 68 y Más, y becarios.



Avionazo



O sea que los recursos que saldrán de las finanzas públicas para pagar becas y pensiones retornará nuevamente a las finanzas públicas, de tal forma que el avión saldrá prácticamente regalado, pero ese es el proyecto del genio de las finanzas.



Los críticos cuestionan; ¿Alguien pudo imaginar a Fidel Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, o Hugo Chávez viajando a Estados Unidos para atenderse con los mejores médicos cardiólogos y en los mejores hospitales como lo hace López Obrador?, ¿O los hijos de esos héroes latinoamericanos viajando al vecino país del norte para que sus hijos nacieran ahí?, ¿O que sus hijos fuesen amantes o novios de una Miss Universo?-



Revés a NGU



Dicen los integrantes del Sindicato Democrático que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió y publicó un resolutivo donde niegan la entrada a un recurso de Reclamación del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, por lo que entonces de una vez y para siempre el Sindicato Democrático ya de definitivamente el titular de los contratos colectivos de trabajo de las secciones 147, 288 y 293.



Dicen que el Sindicato Democrático está de manteles largos porque ellos afirman que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó otro recurso que había colocado el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, el primero que fue negado fue por revisión y ahora por reclamación.



Así las cosas, ellos detallan que Gómez Urrutia se inconformó una vez y luego de nueva cuenta ante la Suprema Corte, y ahí otra vez le rechazaron sus alegatos de tal forma que el Sindicato Democrático en concreto obtuvo del más alto tribunal de justicia en el país el refrendo de la legitimidad del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Conexos.



La fracción de Grupo Amarillo de la Sección 288 a cargo de José Pérez también propuso sus aspirantes a formar parte de la comisión revisora del tabulador y ellos son; Jaqueline Arvízu, Alfonso Treviño López, Roberto Carlos Jiménez García, y Francisco Javier Llanas Carrillo, y únicamente permanecen en espera de la convocatoria para hacer campaña y aparentemente antes del 14 de febrero será la votación a puerta de factoría.



