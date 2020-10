03 Octubre 2020 04:10:00

Analiza IP panorama

Jueves en la noche, encerrona en la residencia de Jorge Williamson con los presidentes de las cámaras empresariales.



Ahí estaba Jaime Guerra, secretario de Fomento Económico presidiendo una reunión previa a la del ISN que encabezó ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



En la casa de Jorge, donde además de los líderes de cámaras estuvieron empresarios como Andrés Oyervides y Enrique Osuna, se hizo un análisis de la situación económica de la Región Centro.



El panorama no es claro en tanto no se resuelva la situación de Altos Hornos de México y su deuda con los proveedores.



Vendrán tiempos mejores, es la esperanza que tienen tanto empresarios como el Estado.



ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA



Y ante los negros nubarrones económicos que se ciernen sobre el Estado, Miguel Ángel Riquelme analiza junto con empresarios un esquema de asociación pública-privada para que el recurso del ISN sea destinado a obras prioritarias.



De parte del Gobierno Federal no habrá recursos para proyectos, el mandatario estatal confirmó que la SCT viene en ceros para el próximo año.



De ahí pues que con el Impuesto Sobre la Nómina se destinen importantes cantidades para cada región y se puedan concretar las obras más necesarias.



Se trata primero de ir armando el esquema y después revisar los proyectos.



20 DÍAS PARA LA GIRA



Dentro de 20 días estará el señor presidente López Obrador en la Región Carbonífera.



Entre el sector empresarial confían en que el mandatario nacional no venga con las manos vacías.



Habrá quienes le apuesten a que antes de la gira presidencial se resuelva la compra-venta de Altos Hornos de México.



No se espera mucho con el pleito con Alonso Ancira porque es un tema de dos.



López Obrador tendrá que resolverles también el tema del carbón en Sabinas y San Juan de Sabinas tal y como lo prometió hace más de un año.



Si llega con las manos vacías, las protestas no se harán esperar.



PÍRRICO APOYO AL PT



José Guadalupe Barrios gastó más en su traslado a Monclova que lo que invirtió en comprar los cubrebocas que regaló ayer.



El dirigente nacional de Onappafa quedó en ridículo al llegar con menos de medio centenar de piezas que entregó a personal de la salud.



Merced Hernández ya se frotaba las manos porque suponía que su líder la podría salvar de una derrota segura en las urnas.



Barrios no vino a salvar a la candidata del PT, vino a ponerle los clavos a su tumba política con pírrico apoyo.



MISMA SANGRE, MISMAS MAÑAS



Sobrino de tigre… pintito.



Alan Viruete y Rogelio Ramos, sobrino y tío, están cortados con la misma tijera política.



El candidato del PRD lo único que le aprendió al ex alcalde de Frontera y amigo de los delincuentes son las marrullerías políticas.



En su momento, cuando Rogelio fue candidato a la presidencia municipal y luego al Congreso del Estado, recurrió al engaño, a victimizarse para que el electorado le tuviera lástima.



La campaña de Viruete no prende ni con gasolina y hace lo mismo que su tío, se dice víctima de amenazas.



No son los mismos tiempos, ni con eso logra avanzar el candidato del PRD.



CLUB DE CAZA CON NUEVOS DUEÑOS



Los que forman parte del Club de Caza Nueva Almadén pasaron de cazadores a cazados.



Y es que no supieron por dónde les saltó la liebre y cuando reaccionaron se dieron cuenta que los terrenos que han ocupado desde 1960 tienen nuevos dueños.



Varias personas llegaron al predio acompañadas del notario Arnoldo Maldonado y sin mediar diálogo metieron máquinaria pesada e iniciaron con el desmonte.



Javier Perales Godoy que fungía como presidente del club se hizo ojo de hormiga.



Primero renunció de manera informal en el grupo de WhatsApp de los socios y ya después lo formalizó mediante un escrito.



Para los socios sigue siendo un misterio la forma en la que cambiaron de dueño los terrenos que ocupaban.