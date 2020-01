13 Enero 2020 04:10:00

Analizarán caso Cervantes de Torreón

Mañana martes en Torreón en el Centro de Convenciones, las autoridades locales y estatales, así como especialistas y las dependencias involucradas en esta tarea, analizarán lo que sucedió en el colegio Cervantes y trazarán acuerdos para prevenir, detectar y evitar este tipo de situaciones que causaron la tragedia…



Ahí participarán además de las autoridades de alto nivel como el gobernador Miguel Ángel Riquelme, también los titulares de la Secretaría de Educación, de Seguridad Pública, de la Pronnif, de las universidades públicas y privadas y especialistas…



El interés del gobernador es el de toda la población de Coahuila y no sólo es cuestión de analizar qué sucedió, sino los factores que se conjugaron para que eso pasara…



También el ver con el sector educativo y de salud cómo aportar ideas, programas, métodos de detección de situaciones que puedan derivar en acciones contra la tranquilidad no sólo en un centro educativo, sino en cualquier lugar…



Coahuila previene y trabaja permanentemente en la evaluaciones de las situaciones de riesgo que afectan la seguridad de todos y por ello es que este tema se analizará a fondo…





Acciones de vivienda en Nava



Mañana inicia el abogado Sergio Velázquez Vázquez, alcalde de Nava, una actividad importante dentro de los programas de mejora de vivienda en beneficio de más de 30 familias en al menos cuatro colonias con una inversión cercana al millón de pesos…



Se trata de acciones como techos de concreto, techos de lámina y pisos firmes que servirán para elevar el nivel de vida de las familias de Nava que previamente habían calificado para su solicitud de incluirse en este programa…



El alcalde ha sido claro con los funcionarios en el sentido de generar ahorros en sus dependencias y que estos se puedan canalizar a este tipo de programas…



Nava como otros municipios de Coahuila han sido afectadas por partidas que desaparecieron como el fondo minero que durante varios años representó un ingreso importante…



Ahora hay que trabajar con mayor eficiencia y así lo ha dejado en claro el alcalde Velázquez Vázquez y este programa es una muestra de ello…



Además el munícipe sigue con la gestión de recursos para programas y obras adicionales tanto a nivel estatal como federal, de los cuales en breve habrá noticias muy positivas…





El regreso de Ramsey



Una vez que se resolvió a favor de Ramsey English Cantú su reclamo para poder participar para contender por la curul estatal del distrito 74, el alcalde de Eagle Pass realmente se deberá de poner a trabajar para recorrer todos los condados que representa este distrito y que incluyen a Brewster, Culberson, Hudspeth, Jeff Davis, Kinney, Loving, Maverick, Pecos, Presidio, Reeves, Terrell, Val Verde, con una extensión de unas 45 mil millas cuadradas y una población total de más de 160 mil personas, de las cuales más de 115 mil pueden votar…



La mayoría de estas son de origen hispano, un 80%, a los cuales deberá convencer Ramsey de sus capacidades para representarlos en Austin…



Las poblaciones más importantes de este distrito son Maverick y Valverde, ante ello será interesante ver las propuestas de Ramsey en territorio donde no es conocido, es decir, más allá de El Quemado y hasta El Paso…





Olvidado por Conagua



El que se ha convertido en una zona olvidada por las autoridades federales del ramo es el río Escondido, en su tramo que cruza por Piedras Negras que deben abarcar unos 12 kilómetros…



Y es que por más que el municipio pretenda vigilar que no haya construcciones irregulares como el templo evangélico que se pretende instalar en el Laguito Mexicano, la contaminación de una ladrillera y la falta de limpieza con dineros federales como corresponde, el río luce lleno de maleza, con un cauce obstruido y que como los ciclos lo señalan, en cualquier momento puede convertirse en otro 4 de abril con una lluvia extraordinaria que cause daños en donde no debería…



Pero como la Conagua abandonó Coahuila y se instaló en la misma delegación de Nuevo León para atender los problemas de ambos estados, el asunto se ha vuelto más problemático…



Ojalá que Anselmo Elizondo, director de Obras Públicas, como ya lo ha reclamado, sea escuchado por la Conagua y destinen ahora sí recursos para la limpieza del cauce del río Escondido, antes de que una creciente les recuerde que no puede ser obstruido y menos en la zona urbana…