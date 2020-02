09 Febrero 2020 03:10:00

Ándale terco

El senador Armando Guadiana se encargó no sólo de organizar el recibimiento de Yeidckol Polevnsky a Coahuila en su asamblea informativa como Presidenta Nacional de Morena, sino impulsar sus aspiraciones del partido que hizo pedazos.



De esos tipos fieles a los amigos, casado con los proyectos y obstinado en que los objetivos de grupo se logren, pero hay una fractura que puede desaparecer a la 4ª.T en poco tiempo.



En Morena se requiere más que simpatías de grupo, liderazgo, labor de convencimiento y razonamiento.



Muy pocos se vieron en la reunión con Yeidckol, y para aspirar a la dirigencia se necesita más que el apoyo del senador.



En la confrontación que traen a nivel nacional, hasta la desconocieron como dirigente, luego del Consejo que llevó a cabo Bertha Luján, donde se puso a un dirigente interino.



Todo un enredo en esa lucha de poder, pocos le apuestan a un dirigente de unidad para Morena y Guadiana tercooo con su Yeidckol.



Les ocupa torreón



Si el Papa Francisco quisiera ir a Torreón o llevar reliquias de un santo o cuando menos al mejor chamán de Veracruz, puede que se les haga a los priístas recuperar los distritos electorales en la elección de diputados.



La que apareció por allá fue Carolina Viggiano, la secretaria general del CEN del PRI, a un evento de entrega de constancias, credenciales a presidentas de sección y algunos nombramientos.



Darle apapacho a la raza, calentar la maquinaria, el mensaje fue claro, defender al PRI y recuperar Torreón.



Qué dijooo



Una cosa es no saber, otra no poder y cuando se suman las dos, se detecta la falta de.. Digámosle talla, para ser Secretario.



Jaime Guerra, secretario de Fomento Económico, sabe que “AHMSA está saliendo adelante…que tuvo problemas el año pasado… una situación que preocupa y ocupa”.



Que hay 11 empresas interesadas en instalarse, que sólo el 40 % de la economía de la región depende de AHMSA, antes era un 80, ahora la economía está muy diversificada.



Hay un balance positivo, hay más empleo que bajas, según números del Seguro Social, además la llega de TAR con rutas áreas vuelve atractiva a la región.



El representante del Gobierno en un evento en Canacintra, “Jimy Cantinflas”.



Van contra ponce



La investigación por presunto desfalco al Fondo de Ahorro contra el líder de la Sección 5, José Luis Ponce, va en serio, todo depende de lo que encuentren en las computadoras y papelería confiscada el pasado jueves.



Lo que dicen algunos profes. es que Ponce no actuó solo, aprovechó la coyuntura de lo que otros le pidieron y le enseñaron, varios pueden salir raspados.



Lo curioso del caso es que en las dos secciones de maestros hay saqueos tremendos, porque nada más a los de la 5 investigan.



Adiós empedrado



El que decidió quitar las piedras del camino fue Florencio Siller Linaje, alisar el camino, hablamos del retiro del empedrado de alrededor de la plaza que permitirá una circulación más estable, era un brincadero con tanto desnivel.



Otra vista se tendrá desde el balcón de Presidencia Municipal, como para tomar aire, respirar profundo, relax y soltar …el aire…una simple expresión…o la Britney señal.



El Alcalde de Frontera dice que sólo escuchó la propuesta de los ciudadanos, la fisonomía del primer cuadro de la ciudad será otra en los próximos meses, adiós a la magna obra de ‘Chuy’ Ríos.