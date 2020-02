01 Febrero 2020 03:10:00

Andamos como ‘chunta’ con el avión

Como “chunta” andamos por el mundo con eso de la rifa del avión presidencial, un chiste de los peores, que en nada abonan a la seriedad del país...



Lo que es peor, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue montado en su macho, dijera mi abuela...



No da un paso atrás en su decisión de la rifa del lujoso avión, con todo y que es el hazmereir de todos...



Ojalá que salga un valiente y lo compre antes de que se impriman los cachitos que ya hasta tiene diseñados, y de una vez por toda reivindiquemos nuestra imagen...



La misma ciudadanía piensa que es algo ridículo que se someta a una rifa el dichoso avión y aseguran que no van a comprar un cachito, porque sería seguirle el juego al Presidente...



Se fue Zamudio...



Finalmente pasó lo que tenía que pasar y luego de más de 13 años al frente de la gerencia de Simas, Mario Zamudio fue cesado del cargo...



Él dice que se fue por su cuenta porque ya tiene 74 años de edad, que está cansado y con algunos padecimientos en su salud y que prefiere dejarle el camino a alguien más joven...



El que llegó en su lugar se llama Eduardo Campos Villarreal, con un currículum en la Iniciativa Privada y egresado del Tecnológico de Monterrey y con una maestría, si lo viera el “Peje”, diría que es “Fifí”...



Pero, lo que es mejor dice que no pertenece a ningún partido político, que nunca ha vivido de la política y eso ya de entrada lo agradece la gente, que no vayan maleados ya es ganancia...



Lo malo es que afirma que va a a aprender de los que están ahí y eso no es nada bueno, porque entre tanto aprendizaje, les puede copiar las mañas y es lo que no queremos...



Ojalá lo haya dicho nadamás por educación y para quedar bien, pero esperemos que ahí no les aprenda mucho...



El caso es que el nuevo gerente dice que va a ahorrar todo lo que se pueda y aunque todavía no sabe su sueldo, afirma que no van a ser los 60 mil pesos mesuales que se embolsaba el anterior...



Aquí es donde entran las dudas, porque si ganara la mitad, es decir, como 30 mil pesos mensuales; pero él trabaja en la Iniciativa Privada, de plano en cualquier negocio le quedará más que esos 30 mil al mes...



En fin, no nos queda de otra que asimiliar el discurso y confiar en que las cosas se harán bien, sin privilegios para nadie y sin aviadores, sobre todo...



No pagan cuotas...



El dirigente del PAN en Monclova Erick Ramos, puso en evidencia a una bola de “calefactos” panistas que quieren ser candidatos a diputados locales...



Y es que dice que algunos de los que andan más acelerados, tienen adeudos con el PAN porque no han querido pagar las cuotas...



Prudente como es el joven dirigente del PAN, no quiso dar el nombre de los tracaleros, pero sí les advirtió que si no pagan, no participan...



Los que son regidores pagan al año como 30 mil pesos y resulta que no han pagado ni un solo mes...



Así es que si andan de alborotados por la candidatura, les va a salir caro, porque antes de registrarse van a tener que pagar hasta el último peso a su partido...



Si no cumplen a su partido, menos le van a cumplir a la gente, bola de baquetones, dijera mi abuela, que ni vergüenza les da andar tras el hueso cuando no han cumplido con nada de lo que prometieron...



Qué vergüenza que Erick Ramos, tenga que andar exhibiendo sus trácalas, porque cuando querían ser regidores o directores, se comprometieron a pagar las cuotas, pero cuando tuvieron su sueldote en las manos, ya les dio dolor repartirlo...



Lo malo es que así como le fallaron a su partido, le fallaron pero bien feo a la comunidad...