07 Febrero 2020 03:10:00

Andan buscando candidatos…

Parece que directivos del Partido Verde Ecologista, andan en la Región Centro a la caza de candidatos...



Andan tras el que se deje, para poder ofrecerle algo al PRI cuando hagan la alianza, porque el Verde es un partido que no se la juega solo casi nunca, tiene que ir de la mano con el Tricolor...



Y en una de sus últimas visitas, se le vio a Refugio Sandoval uno de los vividores, perdón dirigentes del Verde Ecologista, en Frontera...



Ya circulan fotografías de él y el regidor de Frontera Armando Hernández, con el empresario Gerardo Oyervides...



Éste ha dicho que él no tiene aspiraciones políticas, pero se le ve bastante sonriente en las fotografía con los dirigentes del Verde Ecologista...



Así es que muchos piensan que podría ser considerado como candidato a una diputación local por este organismo político...



A lo mejor el empresario se anda haciendo de la boca chiquita, pero la realidad es que en los últimos meses se le ha visto bastante activo repariendo muchos apoyos a las familias en Frontera y otros municipios de aquel distrito electoral...



Y como no estamos acostumbrados a que la gente ayude sin un interés político, peor aún cuando se publica en internet, pues no le creen que no tenga interés en ser diputado local...



Ya no tarda mucho en que se den a conocer los nombres de los candidatos y entonces ya veremos las intenciones que tenía...



Ya tiene ayudante...



Pues si el subsecretario de la Secretaría de Gobierno en la Región Centro, Juan Harb Karam, no hace nada, parece que ya tiene ayudante...



Y es que la única chamba que se le ha visto a Juan Harb, pues es la grilla en la Región Centro, donde anda apaciguando a todos los priístas que se quieren rebelar, los tiene que meter en cintura, que caray...



También se le ve como representante del Gobernador en coronaciones, informes y si hay chance hasta en bautizos y “beibis”...A lo mejor hace otras cosas, pero eso es en lo que destaca...



Sin embargo, ayer el también subsecretario pero éste de la Secretaría de Economía, Jorge Williamson Bosque, andaba de representante del Gobernador en un evento en San Buenaventura...



¡Válgame Dios! se juntó el hambre con las ganas de comer, dijera mi abuela, se les ha de haber juntado la chamba a los dos y por eso andan haciendo equipo para ayudarse...



Baja sueldos...



Es en Candela donde la gente que trabaja en la Presidencia no anda muy contenta con los integrantes del Cabildo....



Y es que como les cayó un sorpresivo recorte presupuestal del Gobierno Federal de varios miles de pesos y quizá no sea el último; pues se hicieron algunos ajustes salariales...



Uno de nuestros escasos lectores por aquellas tierras, afirma que a los trabajadores de campo, que ganaban como mil 800 pesos por quincena, se les rebajó a 900 por quincena, pero con el “beneficio” de que sólo trabajan una semana y descansan la otra...



Les dieron es que más vale poco que nada y eso no estaría mal, si a todos se les hubiese sacrificado de esa manera...



Pero la mayor molestia es que mientras los regidores ganan como 15 mil a la quincena a ellos no se les quitó ni un peso, ¡chulada verdad de Dios!...



Los sueldos de la gente de primer nivel siguen igual, mientras los de campo se quedaron como con 900 pesos a la quincena, aunque trabajan solo una semana...



Y tomando en cuenta que la principal fuente de empleo en ese municipio, es precisamente la Presidencia Municipal, pues estará muy difícil que consigan otro empleo...



Hay quienes piden también que se ahorre en tantos viajes de los regidores a los famosos pueblos mágicos del país...