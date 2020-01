15 Enero 2020 04:10:00

Ángeles o demonios

En cuestión de horas, José Ángel “N”, el niño, el padre y el abuelo, pasaron de víctimas a demonios. Bastó una jornada de investigaciones para que la Fiscalía estatal, e incluso el Gobierno federal, evidenciaran al primer José Ángel, –el niño–, como una víctima más.



Las conversaciones entre padre y abuelo fueron contundentes, el problema era el arma que utilizó el niño para disparar, no el que el niño lo hubiera hecho.



Para el abogado penalista Gerardo Pérez Pérez, la situación por el homicidio de la maestra María Assaf Medina es un delito de comisión por omisión, esto porque los responsables del menor incumplieron con el deber jurídico de cuidarlo, uno era el dueño de las armas que utilizó el menor para disparar en contra de sus compañeros y su maestra, para después suicidarse.



Que no le alcanza



Que “no es su bronca” que no se haya vendido el avión presidencial, dijo el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien no tuvo empacho en ponerse al tú por tú con un reportero local, a quien le soltó que si tenía tanto interés en el avión presidencial, que lo comprara; a lo que el reportero le contestó que mejor lo comprara el legislador.



Pero eso no fue todo, también despotricó en un tema tan sensible como el caso del Colegio Cervantes en Torreón, y se lanzó contra las acciones de la Fiscalía General del Estado, que aprehendió al abuelo del menor responsable del tiroteo; palabras más, palabras menos consideró injusto que quieran responsabilizar a una sola persona, cuando la culpa es de toda la sociedad.



Una refrescada



Es la que le van a dar a los reglamentos de la Policía Municipal. La Comisión de Seguridad del Ayuntamiento trabaja para reformar siete reglamentos que tienen que ver con respaldar las acciones de los nuevos agrupamientos, y actualizar las multas que no han sido revisadas en 20 años y otras tantas por conceptos en los que nunca se ha aplicado una sanción.



El regidor integrante de la Comisión de Seguridad, Alberto Leyva García, detalló que a lo largo de 2020 se estarán presentando los resultados que incluirán la adecuación de estatutos a propósito del llamados GRS, Grupo de Reacción Sureste; esperemos, dijo el Marqués, que no se tomen todo el año para hacerlo, puesto que representan la ordenanza del actuar legal de las corporaciones policiacas.



Motores magisteriales



Una vez aprobado el reglamento para la elección de directivas seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los secretarios generales en Coahuila de la Sección 5, José Luis Ponce Grimaldo, y de la Sección 38, Xicoténcatl de la Cruz, comenzaron giras de trabajo en municipios del estado, para darlo a conocer a los agremiados.



En las reuniones con los Comités Ejecutivos Seccionales, se les está dando a conocer el contenido del Reglamento para el proceso que se realizará entre febrero y marzo, el cual está conformado por 84 artículos en 7 títulos, que abordan las disposiciones generales, como el derecho a votar y ser votado; cargos de las directivas seccionales sindicales; autoridades electorales sindicales; proceso electoral; nulidades y medios de impugnación.



Una de las modificaciones para este proceso es el voto universal, es decir, donde todos los agremiados en activo y jubilados, siempre y cuando estén al corriente en sus cuotas sindicales, podrán elegir a sus representantes, quienes tendrán que obtener la mayoría de votos.



Ni justificante



La aplicación del operativo mochila, obligatoria o no, está destinada al fracaso. La petición del Gobierno estatal de aplicar esta medida fue escuchada y desechada: la mayoría de las escuelas del sistema público echaron en saco roto el llamado, escudándose en la falta de personal, que no había petición formal y que se requería de la aprobación de los padres.



Esto aun cuando legalmente no hay impedimento para hacerlo ahora que, técnicamente, es una tarea titánica que consumiría horas dentro de la jornada escolar, independientemente de quién la instrumente.



Para el Marqués, ahora el que no hizo la tarea es el secretario de Educación, Higinio González Calderón, quien, por cierto, ni siquiera atendió al llamado para responder sobre el tema.



Es decir que ni el justificante llevó para explicar por qué no cumplió con la encomienda.



Reacción



Además de la tarea inconclusa, el Gobierno federal llegó con retraso. Entre pronunciamientos y lamentaciones, y luego el congelamiento de cuentas al abuelo y al padre de José Ángel, lanzó el anuncio de que tras el tiroteo modificará los libros de civismo y ética, algo que el Marqués esperará a ver, pues a sabiendas de las puntadas del actual Gobierno, es difícil adivinar qué contenidos van a adecuar.



Aunque el objetivo es prevenir actos de violencia, fortalecer la integración familiar y hacer frente a los problemas sociales, está visto que para introducir la cultura de la paz, vida sin adicciones y la legalidad, aún se tiene que trabajar mucho y no solo en un libro de texto.



La estrategia que plantea el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, comprende también otorgar mayores servicios sicológicos en las escuelas del país, a través de estudiantes universitarios, como parte de su servicio social; fomentar la interacción de los papás e hijos a través de tareas y actividades escolares; educación personalizada para los maestros para que desarrollen sus habilidades para poder comunicarse, identificar y darle un tratamiento personalizado a cada niño; e impulsar actividades culturales, como la música. Veremos, dijo el ciego.