Anhedonia

Dice el paisano Alfaro: “Gracias por esta definición de la anhedonia. Ahora me queda claro por qué las mujeres que he tenido, desde los 16 a los 74 (hasta ahora tres), he tenido que dejarlas por otra más joven. Ya voy a pasar a la cuarta mujer, pues a los 54 años ya entró con manifestaciones de anhedonia. Yo sabía que se llamaba menopausia, y que la andropausia es de los hombres. Esta aún no se me manifiesta, y como mi padre a los 83 años, todavía andaba de birriondo, pues tengo la esperanza de llegar salvado con la cuarta (y no me refiero a la 4T)”.Cambio climáticoDa armstrong estos datos históricos: https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/is-climate-change-dispute-the-same-as-the-fall-of-rome/ “El cambio climático se ha convertido en una religión fanática porque no hay pruebas y se basa completamente en la creencia. Esto está asumiendo los rasgos de la disputa religiosa que marcó la caída de Roma: paganos versus cristianismo. Al igual que los paganos, atacan de inmediato a cualquiera que se atreva a estar en desacuerdo con ellos y no tolerarán ni siquiera una discusión. Esa fue la misma táctica empleada por los paganos. Lo que está claro es que la actividad volcánica está aumentando gracias al Mínimo Solar. Ahora tenemos otra erupción en México que los residentes llaman ‘El Popo’. Este es el volcán más activo en México. No se espera que sea extremadamente peligroso. El verdadero problema es la amenaza de un VEI 6-7 que podría alterar seriamente el clima durante un año o dos, lo que resultaría en un invierno volcánico. El otro riesgo es de 5 a 6 erupciones pequeñas bajo VEI 6 pero son VEI3 o mayores. El impacto acumulativo podría ser similar en la medida en que causa malas cosechas y, por lo tanto, un impacto significativo en los precios agrícolas. Esto también es preocupante dado el aumento de la actividad sísmica en el Caribe.Al hambre por los volcanes“Recientemente, la piedra vikinga Rök, que es una antigua losa de granito de 5 toneladas erigida en el sur de Suecia en algún momento durante el siglo 9 d. C., se ha traducido recientemente después de intrigar a los científicos durante más de 100 años. Resulta que se refiere al cambio climático cuando los cultivos fallaron durante el siglo 6 d. C. Sabemos que durante el siglo 6 hubo un evento catastrófico climático importante que resultó en la muerte por hambre del 50% de la población de Escandinavia. Este evento durante el siglo 6 fue un evento volcánico importante que devastó a la población humana a nivel mundial.Efectos devastadores“Tenemos más documentación de un importante evento volcánico también registrado durante el reinado del emperador bizantino Justiniano. Hubo un período verdaderamente tumultuoso donde el clima se volvió violento con un invierno volcánico, lo que permitió sus muchas conquistas ya que las sociedades menos organizadas no pudieron hacer frente a sus devastadores efectos. Había una misteriosa niebla que se hundió sobre Europa, Medio Oriente y partes de Asia que los arrojaron a la oscuridad. Este evento catastrófico duró 18 meses. El historiador bizantino Procópio escribió: ‘Porque el Sol emitió su luz sin brillo, como la Luna, durante todo el año’. Las temperaturas en el verano cayeron en picada creando la década más fría en los últimos 2 mil 300 años. Durante el verano, la nieve cayó hasta el este de China, causando inanición cuando las cosechas fallaron. Las crónicas irlandesas registraron que tuvo lugar ‘un fracaso del pan de los años 536–539’”.(Termino mañana).