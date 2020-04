22 Abril 2020 04:10:00

Anticiparse a fase 3

En Coahuila las autoridades han acertado de manera frecuente a anticiparse a los efectos y las medidas que a nivel nacional se toman por la pandemia del coronavirus…



Ayer el gobernador anunciaba esto en el tema de la fase 3 y las restricciones que se aplicarán en muchos sentidos para restringir más la movilidad social y que la gente entienda y aplique la medida de quedarse en casa como la mejor forma de frenar el contagio del Covid-19…



Riquelme Solís ha exhortado tanto de manera individual como en sus reuniones con los alcaldes, que se deben aplicar esas medidas acorde con lo que la respuesta de la población se vea en cada región…



Piedras Negras cumplirá esta semana un mes y una semana de aislamiento, incluso muchas instituciones han suspendido actividades desde antes del 15 de marzo y con ello han impulsado ese aislamiento de forma muy sabia, muy consciente, tanto colegios públicos y privados, clubes sociales e instituciones religiosas, por ello es que la reacción de los contagios en nuestra región dista mucho de cómo se ve en otras zonas cercanas …



Estar en casa por dos o tres semanas más antes de comenzar de forma paulatina a retornar a la normalidad será un tiempo esencial, importante, trascendental para que la salud y la economía de los nigropetenses no se colapse y con ello la tranquilidad. Por ello es que cada quien debe poner de su parte lo que le corresponde…





Guardia Nacional y la integridad de personal de Salud



Quien ha sido enfático y estricto con su personal en el sentido de cuidar y vigilar la tranquilidad y el respeto del personal de Salud de todas las instituciones, es el coronel Gustavo Campos Armendáriz…



Desde que el inspector fue encomendado a esta zona ha tenido un acercamiento constante con todos los sectores, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada y ahora con el sector salud en el resguardo de los hospitales del IMSS 7 de Monclova, 14 de Nueva Rosita, 11 de Piedras Negras y el 13 de Ciudad Acuña, en donde han desplegado a todo su personal para la vigilancia y que los médicos y resto de trabajadores de la salud se sientan tranquilos a la hora de enfrentar momentos difíciles de atención a pacientes y familiares de enfermos de Covid-19…



La tarea no es sencilla, pero el coronel Campos Armendáriz está muy al pendiente de cada nosocomio y de que sus elementos cumplan su responsabilidad de manera constante…





Grupos vulnerables, los adictos



El tema de la pandemia y el encierro que ya cumplirá un mes en Coahuila, tiene muchas líneas de análisis, pero existe un grupo vulnerable que no se ha atendido o que no se tomó en cuenta por las consecuencias que el encierro le podría provocar y con ello impactar más la estabilidad de las familias…



Y es que en la zona fronteriza y también en otras urbes como Saltillo, se ha detectado por parte del Centro de Integración Juvenil y por la misma Secretaría de Salud un aumento de los intentos de suicidio y de los suicidios mismos, provocado esto por el encierro y la falta de estupefacientes en muchos jóvenes y no tan jóvenes que son farmacodependientes…



Aparte de que muchos han sido descubiertos en cuanto a su adicción, el problema se agrava cuando estos jóvenes por esa falta de estimulantes o fármacos enfrentan en el distanciamiento social problemas como ansiedad, irritabilidad, somnolencia, paranoia y sospecha extrema de que todos, incluida su propia familia, les pretenden hacer daño…



Una problemática difícil de medir y más de aceptar en muchas empresas, pero ahora encerrados en casa, en el distanciamiento social muchos adictos enfrentan ese problema y arrastran a la presión social a sus familias…



El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, ha estado atento a esto también y es por ello que se dará orientación a quienes lo requieran con especialistas psicólogos y psiquiatras, porque al final este también es un grupo vulnerable…





Gasolina fronteriza



Donde la Profeco de Ludivina Benavides Urenda debería de ponerse a trabajar es en la vigilancia de los precios del petróleo, pues mientras en otras fronteras similares a la de Coahuila los precios de combustibles rondan los 11 y 12 pesos para Magna y Premium, en Piedras Negras todo hace indicar que los gasolineros ya lograron ponerse de acuerdo y como la frontera está cerrada, pues los precios los mantienen elevados, tanto como un 32 por ciento más que en Eagle Pass…



El precio de combustibles equivalente en pesos en Eagle Pass es de 8.90, mientras que en Piedras Negras se ubica en los 13.50, lo que es una buena diferencia…



Si comparamos con Nuevo Laredo en donde los precios están dos pesos más abajo que en la frontera de Coahuila, veremos que algo pasa y la Profeco o no quiere verlo o simplemente no quiere problemas con los gasolineros…



La gasolina como muchos otros productos se han encarecido y la Profeco nada hace para detener a quienes lucran de mala forma con este problema…