26 Septiembre 2020 04:10:00

Anzuelos y más anzuelos

Siguen los dimes y diretes por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ayer el gobernador Miguel Riquelme insistió en que los estados de la Alianza Federalista no quieren pelea, pero que van a defender la asignación de recursos a las entidades hasta sus últimas consecuencias.



Incluso, dijo que esto de no contemplar recursos para seguridad le parecen “anzuelos” políticos. Es decir, que no están en el borrador, pero de última hora los incluirán para que el Gobierno federal se levante el cuello como salvador. Y por como se mueven las cosas en Palacio Nacional, no extrañaría ni tantito que así fuera.





Ética universitaria



Después de muchos años, la UAdeC por fin puso atención al tema de las relaciones sentimentales entre maestros y alumnos, y dentro del nuevo Reglamento de Ética establece la prohibición de relaciones afectivas, llámense noviazgos, entre alumnos y docentes. Bueno sería que le dieran un vistazo también a los temas éticos de las relaciones personales y el trabajo a nivel de empleados para evitar casos como el de la tristemente célebre FCA en Saltillo, donde la directora y su esposo han creado su feudo familiar e incluso se han dedicado a desafiar a las autoridades muy al estilo Bonnie y Clyde.





Magistrado gourmet



El que no se cansa de llegar tarde a sus oficinas en el Poder Judicial, luego de atender reuniones privadas en horas de trabajo en caros restaurantes del norte de la ciudad, es el “Magistrado Digno”, Bernardo González Morales.



Dicen que el expresidente del PAN en Coahuila, se la pasa comiendo con personajes y su sucesor en el partido, Jesús de León Tello, y que Bernardo es quien paga las cuentas. Total, el Poder Judicial invita.





Memo parodias



Y de panistas hablando, dicen que en la guerra y el amor todo se vale. Y así parece aplicarlo Guillermo Anaya Llamas, quien ayer subió un video en su cuenta de Instagram en el que parodia a su tocayo de apellido, Ricardo Anaya.



“Amigas y amigos, he decidido regresar a la vida pública”, dice Memo, quien luego se ríe y dice “no, no se crean”. El hecho es que al igual que Ricardo, Guillermo ha pasado desapercibido luego de su derrota en las urnas, pero sigue moviendo los hilos del PAN en Coahuila.



Diputados y personal de administración se preguntan todos los días quién patrocina a Karla Samperio, secretaria técnica que “técnicamente” está al pendiente de las campañas de udecistas, pero con su quincena asegurada en el palacio de Coss.



Se aparece a cobrar y a practicar su altanería solapada desde Ciudad Acuña, pasando por San Lázaro, y por supuesto, en el Congreso local.





Haciendo futurismo



¿De qué habrán hablado el expriista y también exaspirante del PAN a la Alcaldía de Ramos Arizpe, Raúl Xavier González, y el dos veces exalcalde de esa ciudad, Ernesto Saro Boardman?



Quienes estaban en las mesas contiguas en un restaurante de la localidad aseguran que hablaron de los planes políticos que tiene Raúl Xavier el año entrante. Incluso, no se descarta que este último vuelva a postularse para llegar a la Presidencia Municipal, ya sea por este partido o por el partido de moda, Morena. Total, en política, lo que menos importa son las ideologías.





Papa caliente



El video difundido en el que elementos de Tránsito y Vialidad de Torreón tunden a golpes a un detenido ya llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, que inició una investigación de oficio sobre este caso, en el que el alcalde Jorge Zermeño no se ha pronunciado.



Quien ya se pronunció fue el gobernador Miguel Riquelme, quien pidió que se investiguen los hechos y reiteró que al margen de lo que arrojen las investigaciones de la autoridad competente, los elementos de Seguridad Pública deben apegarse a las leyes que en materia de derechos humanos se han promulgado en esta entidad.