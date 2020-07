01 Julio 2020 03:10:00

“Apagan” Micare

Lo que le faltaba a la subsidiaria de AHMSA, la CFE remató con la suspensión de servicio de energía eléctrica a Micare propiciando el paro total de la empresa.



La dependencia es de las que no perdonan un atraso en el pago de facturación y tras la suspensión de contratos de carbón la semana anterior, el corte de energía sería el remate para la empresa de Alonso Ancira.



Francisco Orduña, vocero de la empresa, informó del apagón, paro total y de la afectación para 2 mil trabajadores directos y 5 mil indirectos.



De un plumazo el Gobierno Federal acabó con una empresa, y no es que se avalen irregularidades pasadas como tampoco odios personales, es pensar en los que son ajenos a toda situación: los trabajadores.



Extradición



A propósito del caos y crisis en las empresas de Alonso Ancira Elizondo y por la venta a sobreprecio de Agro Nitrogenados, uno de los involucrados Emilio Lozoya ex director de Pemex aceptó ser extraditado a México.



A diferencia de Alonso Ancira libre bajo fianza en España que no quiere volver a México, Lozoya regresará, seguro es que temblará cierto sector de México.



Algún as bajo la manga trae Emilio, que hasta el abogado defensor dejó el caso al no coincidir en la defensa con su cliente.



Va elección



Hay reglas sanitarias para reiniciar el proceso de elección pero fecha definida de la elección oficialmente no hay, tentativamente 20 septiembre, modificados esquemas y recortar tiempos del calendario electoral.



El Instituto Electoral de Coahuila acordó el plan de acción frente a Covid-19 todas las medidas por demás conocidas se aplicarán, eso sí los candidatos no escapan de hacer campaña presencial, claro menos tiempos y gente, grupos de 50.



Las condiciones así lo requieren y será una elección histórica, los diputados Covid19-20



Ni grito ni informes



El baño de pueblo que se dan los alcaldes con la fiesta del Grito de Independencia no será posible este año como tampoco la celebración una pomposa ceremonia para rendir el segundo informe de actividades.



Y mire lo que son las cosas, el que dirige el país con su 4ª.T anunció que el Grito de Independencia no lo cancela, si la Organización Mundial de Salud dice que la pandemia durará 3 años, eso no le importa a Andrés Manuel López Obrador.



Total lo que sobran en la Ciudad de México son ciudadanos, si la pandemia se lleva unos cuantos ni se notará, creo que eso piensa el viejito Presidente.



Por estos rumbos Alfredo Paredes de Monclova, Florencio Siller Linaje de Frontera y Enrique Soto de Castaños han dicho que ante la contingencia sanitaria no propiciarán riesgo en concentraciones, cancelaron los eventos.



Cada Edil se las ingeniaría para dar cuenta al pueblo del quehacer público en el 2020, aseguran que la pandemia no pará la inversión pública.



Florencio Siller asegura que su administración no tiene deuda pública, con todo y recorte presupuestal se ajustaron el cinturón sin llegar a despedir personal.



A cuota



La indignación magisterial está al límite luego que los profes que requieren consulta, o no se las dan si es de especialidad o les cobran por la atención ordinaria.



Dicen que por ser marioneta también se paga con cárcel y Xicoténcatl de la Cruz, líder de la Sección 38 cargará todo el paquete del desfalco en el servicio médico.



Los denunciantes dicen que los profes no seguirán esta vez la línea tricolor, el repudio a Carlos Ariel, Xico y otros funcionarios es marcado y abierto.