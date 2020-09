Apenas así

29 Septiembre 2020 04:10:00

Debió intervenir la Fiscalía General del Estado para que el exdiputado panista Pedro Luis Bernal dejara la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, luego del escandalazo que se le armó al alcalde Jorge Zermeño Infante, quien fiel a su costumbre, luego de que se difundiera un video donde elementos de esa corporación le dan una golpiza a un hombre, aplicó lo de “ni los veo ni los oigo”.



Aunque el Edil no quiso dar la cara ni hablar sobre el tema, la larga cola que arrastra su funcionario bastó para que este diera un paso de costado y dejara el cargo. Aun así, está pendiente la averiguación contra los elementos que participaron en la golpiza.







Dicen que no



Ayer aquí les comentábamos la grilla que se cargan las candidatas panistas Amal Esper y Nancy Núñez, ya que la primera le estaba poniendo piedras en el camino a la segunda para abrirle paso a su amiga Ana Rosa Martínez, de Movimiento Ciudadano. A cambio, Ana Rosa hace lo mismo para restarle puntos a Poncho Danao.



Nancy Núñez dice que no hay tal fuego amigo, pero el hecho es que en la rueda de prensa que organiza el Comité Municipal del PAN la semana pasada solo estuvo Amal, y esta semana solo Nancy, quesque porque no han podido coincidir. ¿Será?







Hechos bolas



Aquí nadie sabe qué pasó con las plurinominales de Morena. Resulta que la dirigencia nacional dice que no las tumbaron, pero la Comisión Nacional de Honor y Justicia de la misma dirigencia nacional dice que sí.



El Tribunal Electoral de Sergio Díaz Rendón confirma que el partido de moda no tiene pluris, pero el Instituto Electoral, de Gaby de León, dice que no han sido notificados ni por el tribunal ni por el partido, por lo que la lista sigue vigente. Y el profe Guadalupe Céspedes Casas dice que van por más.



Es decir, que quieren tumbar las candidaturas que por “sorteo” definió la gente de Alfonso Ramírez Cuéllar para cada uno de los distritos. Como lo dijo este Marqués, está más emocionante la novela de Morena que las campañas.







Relevo en proceso



Ya está en marcha el proceso de reacomodo en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, donde la actual presidenta, Lourdes de Koster, está por dejar el cargo luego de un año, y la Comisión de Selección habrá de elegir a la mujer que la sustituya.



Quienes sean postuladas, sea en lo individual o a través de organismos de la sociedad civil, deben entregar las manifestaciones de interés el próximo domingo y se analizarán el martes 6, en una reunión virtual que se transmitirá por redes sociales.







Arrancan en enero



Aún no se resuelve de manera definitiva el tema de la reelección, pero la carrera por las alcaldías de Coahuila, al menos las fechas, ya quedó definida. El IEC votó y aprobó el calendario 2021, y determinó que las precampañas inicien el 4 de enero y las campañas se realizarán del 4 de abril al 2 de junio.



Quienes deseen participar y estén en la función pública deberán renunciar a sus cargos en diciembre. A ver quiénes se anotan.







Reloj checador



Ahora que la pandemia ha cambiado la rutina de todo mundo, hay quienes piden un reloj checador en la oficina del “Yayo” Luis Gerardo García Martínez, allá en el aeropuerto Plan de Guadalupe, porque dicen sus malquerientes que con el pretexto de la pandemia, el sobrino del exgobernador Enrique Martínez y Martínez hace home office y prácticamente no asiste a la oficina.



Algunos de sus empleados dicen que desde hace años el cargo se volvió irrelevante y que el “Yayo” está viendo más a futuro, diciéndole a su gente de confianza que la Alcaldía de la capital de Coahuila podría surgir de un partido político distinto al PRI.