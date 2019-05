18 Mayo 2019 03:10:00

¡Aplauso para Jeanne!

¡APLAUSO PARA JEANNE!… QUE AUNQUE la pusieron tras las rejas cuando fue recaudadora de Rentas no fue su culpa, además ella es amiga, priísta y de siempre funcionaria del Gobierno..



A ESO VINO EL GOBERNADOR de Coahuila a Monclova a intentar subsanar “el error” que adjudicaron a la funcionaria estatal en la región, Jeanne Snydelaar, por incumplir con un amparo federal.



ENTRE QUE, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, arrancó la primera etapa de rehabilitación del centro histórico y la inauguración de la segunda Central de Bomberos, ocupó su discurso para apapachar a Jeanne pidiéndole al público le aplaudiera.



QUIÉN SABE SI ESO LE quite a la coordinadora de programas el mal sabor de boca que le dejó ser detenida y trasladada a Torreón, sentirse delincuente por ser privada de su libertad por un asunto de hace 6 años, pero bueno, le aplaudieron.



*_*_*_*



UN RECONOCIMIENTO A JUAN LOZANO por ser tan terco para conseguir se hiciera realidad la subestación de Bomberos al sur de Monclova, la que podrá auxiliar en las tareas a Castaños.



LO DIRÍA EL ALCALDE ALFREDO Paredes que don Juan, fundador del grupo inicial de Bomberos, quien habría tocado muchas puertas en la Presidencia Municipal para lograr la obra.



DE LO MÁS CONTENTO DON Juan, y quien lo vea pregúntenle qué piensa de las autoridades en turno, hasta vehículo les donó el Gobernador.



EL EQUIPO LAGUNERO, Y NO es el de beisbol, sino el que se integra cada día al grupo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, Alina Garza Herrera, la nueva directora del Instituto Estatal del Deporte.



UN CAMBIO NECESARIO, NO URGENTE como resulta otros, así que la nueva titular una dama joven tendrá que cambiar el viejo sistema, las mañanas y sobre todo ponerle el dinamismo que requieren.



HAY QUIEN ESPERA CON DESESPERANZA le asignen cuando menos la coordinación de Transporte que hace rato dejó Bernardo Molina, bien pudieran irse sentando porque va para largo.. allá por fines del 2019.



PASA Y NO LLEGA, VIENE a dormir algunos fines de semana y pasa desapercibida, pero se deja ver en los pueblos mágicos donde se reúne con alcaldes para organizar eventos turísticos.



LUPITA OYERVIDES NO FUE PARTE de los que acompañaron en la gira al Gobernador, aunque se supo estuvo en reunión con la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, para elevar el potencial turístico.



LAS FUNCIONARIAS AFINAN LOS DETALLES para el programa cultural y social además de gastronómico por el aniversario de la muerte de don Venustiano Carranza y la fundación de Cuatro Ciénegas.



LAS DOS FUNCIONARIAS SE HAN propuesto convertir al municipio en un lugar de gran afluencia turística.



LO PACTÓ EL SINDICATO DEMOCRÁTICO y lo decidieron los obreros de la Sección 288 de AHMSA 2 los que aceptaron el 7.5 por ciento de aumento salarial dentro de la revisión del contrato.



PARECIERA QUE LAS COSAS SE le acomodan a Ismael Leija, que anda en sus días de suerte al toparse en el aeropuerto de la Ciudad de México con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



PLATICARON Y CUENTA QUE LE fue muy bien, creerlo o no es de cada quien, lo cierto es que de que AMLO lo ubica como antagónico de Napoleón Gómez ni duda cabe y que lo vio en su visita a Saltillo también.



EL ASUNTO QUE QUEDÓ ARREGLADO e impacta positivamente en los trabajadores de la industria del acero es que hubo acuerdo comercial Estados Unidos- Canadá- México, y se eliminan aranceles