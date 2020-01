19 Enero 2020 03:10:00

Aplaza visita

El profe Humberto Moreira Valdés aplazó su visita el fin de semana, el miércoles 22 estará en los municipios de San Buenaventura y La Madrid, informaron los organizadores.



La presencia del partido Unidos estaba prevista para este fin de semana, pero luego de elaborar agenda se modificó la fecha, en tanto se daba tiempo de ampliar invitaciones.



Los amigos o simpatizantes de Unidos se mantienen en reserva, la mayoría son profes, aunque se declaran listos para salir a la luz pública apoyando al ex gobernador de Coahuila y su hijo, rumbo a las elecciones



Con menos ganan



Las reflexiones de los priístas que dicen saber de elecciones y política, es que en la elección de junio aunque sea intermedia, será fácil obtener la mayoría en el Congreso sino es que carro completo, si no hay votación copiosa.



Apostarle al abstencionismo, la experiencia que una elección sola no tiene la efervescencia que cuando se conjunta con la elección de alcalde o gobernador, y el priísmo con sus votos cautivos gana.



Con todo que ahora entra a la escena política Morena, con recursos y una parte de estructura la disputa entre ellos no les permite ir más allá la siguiente elección.



Una ecuación simple, a mayor más división de votos, abstencionismo y con lo que tiene cautivo el PRI gana, eso cuentan los del tricolor, aunque está por verse.



Los distrae rifa



La rifa del avión presidencial resultó un gran distractor para muchos, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabe que el chanceo o las ocurrencias distraen.



En un ciudadano cuerdo, hablar de la rifa del avión presidencial a un costo de 500 pesos, resulta una broma o tontejada que sólo iguales pueden tomársela en serio.



Los memes sobraron, el Secretario de Comunicaciones y Transporte lo diría, hay otras opciones, la idea de AMLO era eso, y todos cayeron redonditos en el juego para entretener a los “niños”.



La Presidencia de la República siempre fue el juguete más añorado, jugar con un avión la cosa más simple, la carnada para calmar a los “leones”, al menos a los del PAN, únicos opositores del sexenio de la 4ª.T



Instalarán 600 cámaras



En Monclova, los ipecos acordaron apoyar el proyecto 2020 del alcalde Alfredo Paredes para instalar hasta 700 cámaras de vigilancia en diversos negocios, que coadyuven mejorar la seguridad



Una inversión que tendría apoyo del gobierno y los dueños de negocios, buscando además un proveedor que ofrezca el mejor equipo de vigilancia y buen precio.



Demostrado está que las cámaras son parte importante en la investigación de algún delito y para dar con los delincuentes, así que Alfredo Paredes casi lo propone como sistema obligatorio de seguridad.



Por ahora, Monclova tiene 180 cámaras instaladas en las entradas y salidas de la ciudad, que entran en servicio en 2 semanas, 12 mil personas en grupos de seguridad por WhatsApp, pero el Alcalde va por más.



Si lo comerciantes y empresarios quieren contar con una ciudad segura, tendrán que contribuir para conseguirla.



Por cierto, ya arreglaría Paredes que los alcaldes de la región le aporten para el sostenimiento del GATEM un equipo de seguridad regional que sólo le cuesta a Monclova, por ahí debe empezar.