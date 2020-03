28 Marzo 2020 03:10:00

Aplazarán elección

Empezando porque el calendario electoral de abril y mayo no se cumplirá, registro, campaña, capacitación, el planteamiento de postergar la elección de diputados en Coahuila está en mesa de análisis ante la pandemia de Covid-19.



Resulta que para esas fechas estará en su pico más alto de contagiados y es cuando el Consejo de Salud planea bajar la curva.



El Consejo General del INE se reunió, analizó el panorama y previa consulta con el Secretario de Salud, modificarán la elección del 7 de junio en Coahuila e Hidalgo para renovar Congreso y Ayuntamientos, respectivamente.



En Coahuila, los electos tomarían protesta en enero 2021 mientras que en Hidalgo en septiembre de este año.



Y aunque la petición de cambiar la fecha de elección la hicieran en Coahuila todos los partidos, excepto el PRI, finalmente los del INE pensaron en el riesgo de los empleados que andan a nivel terreno organizando la elección.



El aplazamiento de la elección es un hecho, la fecha dependerá de los que analicen los del Consejo de Salud que se reúnen la próxima semana.



El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dejó claro a Lorenzo Córdova, titular del INE, que sería imposible cumplir con el calendario de abril y mayo, registro de candidatos y campaña electoral, al contraponerse con plan sanitario.



Movilizados



Después que el contagio de Covid-19 de dos médicos del IMSS en Monclova los pescara relajados, las instituciones de Salud se reunieron para tomar medidas y en calidad de urgente instalaron el cerco sanitario para evitar la extensión de casos.



Ahora sí a todos los que tuvieron contacto con los médicos contagiados se les hará la prueba de coronavirus, al médico no se la practicaron, ahora serán docenas.



El conteo de sospechosos hasta ayer, extraoficialmente, que presentaban síntomas y tuvieron contacto con los contagiados llegaba a 50.



La cifra oficial reportada por el Estado ayer por la noche se mantenía en 14 casos.



Faustino Aguilar, jefe de la Jurisdicción 04, se puso las pilas, después de andar de “Rol hablando de la pandemia”, dijo que hasta cápsulas de contención para trasladar enfermos de Covid-19, camas disponibles y sala exclusiva tiene Salud en el Estado sabe la bomba detonada en Monclova por eso aparecieron en Monclova Marco Antonio Ruiz Pradis, director de Medicina Preventiva; Martha Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción a la Salud.



Cierre de frontera



Mera sugerencia de los Gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que desde hace rato se reúnen para atender problemas que les afecta a todos por igual, el tema de Covid-19 no lo iban a dejar de lado.



El anfitrión fue Miguel Ángel Riquelme Solís, que recibió en Palacio de Gobierno a Jaime Rodríguez, de Nuevo León y a Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, acompañados de Secretarios de Gobierno y de Salud.



El que cierren la Frontera con Estados Unidos tendrá que dejarse de lado, imposible que AMLO se ponga a las patadas con TRUMP, así que los mandatarios piden, suplican y exigen que en Semana Santa no vengan paisanos, ¡no vengan!.



El turismo queda tronado para el periodo vacacional, todo estará cerrado y el riesgo de contagio de Covid-19 se aumentaría.



Sanitizan frontera



Casi blindada está el municipio rielero contra el Covid-19, por una calle andaban los hombres de blanco sanitizando calles en sectores y por otra, el padre Gerardo con su carrito blanco con bocina rezando el rosario.



El faltante es culpa del ciudadano, teeercos a seguir en las calles en los comercios, en la plaza de la occidental, familias completas, por la autoridad y Dios no queda.



Abusones



El reporte de una cliente detonó en el cierre de un negocio de Monclova que elevó el precio del material de limpieza y desinfección, Químicos Especiales mientras que otros han sido señalados como Limpimex.



Ahora es cuando deben de proceder contra los negocios que aprovechan la contingencia para elevar sus ganancias, mal por ellos.