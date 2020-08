08 Agosto 2020 04:10:00

Aporreada

El destape de Olga Isela Ríos como candidata de UDC en el VI Distrito sirvió para revivir fuertes conflictos familiares.



Y es que lo que deberían ser muestras de apoyo se convirtieron en reproches por la disputa de seguros de vida que supuestamente se adjudicó.



También hubo quienes respaldaron la candidatura de Rosa Isela, pero los reclamos opacaron las buenas intenciones de unos cuantos.



Con ese primer ataque que sufrió la de UDC hubo quién le sugirió mejor retirarse de la contienda.



CON VOTOS



Ramiro Liñán, Cutberto Solís y Javier Liñán dicen tener la venia del que manda en el PAN de Coahuila para candidatearse.



Los quieren llegar a la alcaldía de Ciudad Frontera.



Liñán, actuamente regidor, presume que una contienda interna se la lleva de calle.



Ya sumaron y restaron, dicen tener seguros cuando menos 120 votos, de los que no se venden.



Liñán y Solís se atienen a que supuestamente ya los autorizó Guillermo Anaya.



ARRANCA PROCESO



Ya arrancó formalmente el proceso electoral y Gabriela de León Farías advirtió que la elección del 18 de octubre se llevará con todas las medidas sanitarias pertinentes.



A pesar de los pataleos de Morena y Acción Nacional no se ve cómo puedan volver a suspender el proceso.



Sí hay elecciones y las autoridades están tomando todas las medidas para que sean elecciones seguras, que no ponen en riesgo la salud de los electores y que participen”, externó.



Como siguiente fecha del calendario está el registro de los candidatos del 26 al 30 de agosto.



LOS DEBATES



Para cuando inicien las campañas, están previstos los debates en línea y se realizarán bajo la modalidad temática, procurándose la programación de hasta cuatro encuentros en los que se buscará una adecuada distribución geográfica.



Podrán participar las candidatas y candidatos de los partidos políticos participantes en el proceso, los cuales en su selección deberán observar el principio de paridad de género, proponiendo igual número de mujeres y hombres, además de procurar la representación de las diversas regiones del Estado.



Los debates solamente se realizarán si al menos dos candidatas o candidatos registrados solicitan su inscripción a los mismos a través de las representaciones partidistas correspondientes.



Al menos en la Región Centro, en el caso de que se lleven a cabo los debates, los del PRI tienen demasiada ventaja.



Rolando Valle o César Menchaca no tienen nada qué hacer ante Guadalupe Oyervides.



Mucho menos si se pone a Ricardo López Campos a debatir con José Luis Castro, Adriana Cruz o Rosa Isela Ríos.



VA DE NUEVO



Luis Alfonso Rodríguez alborotó la gallera en Sabinas.



Bastó una publicación en redes sociales para que otros que tienen aspiraciones políticas pararan antenas.



Wicho Rodríguez adelantó que va de nuevo para el 2021 por la alcaldía de Sabinas y hasta en el mismo PRI provocó revuelo.



Los de otros partidos o quienes impulsan a otros aspirantes sienten que les están ganando el mandado.



MUEVE SUS PEONES



Hoy se sabrá qué tanta fuerza tiene “La Comadre” Mary Thelma Guajardo en el PRD.



Y es que los del Sol Azteca convocaron a su militancia, los pocos que tengan, para la renovación de su dirigencia.



No está participando “La Comadre”, pero metió a la parentela en otras posiciones.



Ya con el resultado se sabrá si todavía tiene activos en el PRD.