19 Septiembre 2020 04:10:00

Apoya que resta

Flaco favor le hace Rosa Nilda González a su candidato Rolando Valle al pegarse a su campaña porque está muy lejos de sumarle votos.



La desatención de la diputada local en algunos municipios tiene contra la pared al candidato del PAN en el V Distrito.



Para nadie es un secreto que Rosa Nilda ganó su elección gracias a los votos que le dieron en Allende y Juárez.



Después de su triunfo no volvió a dejarse ver por esos municipios y el que paga los platos rotos es Rolando.



Los albiazules de Allende están renuentes a darle el voto, de hecho lo rechazan por la falta de compromiso de Rosa Nilda.



AL FIN PROMESAS



La alcaldesa de Juárez, María Durón, es panista aunque llegó a la Presidencia Municipal bajo las siglas del PRD.



En ese municipio Rolando Valle iba contra corriente.



No batallaron mucho para convencer a la alcaldesa para que apoyara al candidato del PAN a diputado local.



Le prometieron que su hijo será el próximo ungido para la Presidencia Municipal y con eso tuvo para meterse de lleno a la campaña de Rolando.



Ya que le cumplan es otra cosa.



COSCORRONES



Sin que nos conste, dicen que Rodrigo Fuentes fue claro y duro en el mensaje que les dio a los priístas.



El PRI no tiene dueño y aunque el dirigente estatal del tricolor, no dio nombres más de tres entendieron que el mensaje era para Florencio Siller.



A Fuentes parece que también le llegó el rumor de que el Alcalde buscaría una nueva reelección si es que se da la oportunidad.



Y otra vez volvieron a poner en su lugar a Siller. El que pretenda reelegirse sería expulsado del partido.



Más claro ni el agua.



DENUNCIA AMENAZAS



Alan Viruete, candidato del PRD y sobrino del amigo de los delincuentes, Rogelio Ramos, recurrió al muy sobado método de algunos políticos cuando van en desventaja: hacerse las víctimas.



Dicen que el perredista se apersonó en las oficinas de la Fiscalía del Estado para poner una denuncia por amenazas.



Viruete sostuvo que su hermana ha recibido advertencias en redes sociales para que no comparta las actividades de su campaña, de lo contrario sufriría las consecuencias.



Los agentes de la Fiscalía hicieron un gran esfuerzo para no soltar la carcajada porque el perredista no pinta en las preferencias electorales.



RECORTE AL PRESUPUESTO



Muy felicitado el gobernador Miguel Ángel Riquelme por su cumpleaños.



Hasta doña Olga Sánchez Cordero, la que manda en la Segob, le escribió algunas líneas en su cuenta personal de Twitter.



Ni qué decir en su Estado. Los priístas inundaron las redes sociales con felicitaciones y sin que faltara la respectiva foto con el Gobernador.



Por obvias razones el festejo fue sólo en familia y de regalo Riquelme hubiera querido un mejor presupuesto para Coahuila.



El Gobernador tendrá que hacer bien las cuentas para que le rinda el recurso.



Además ya está en proceso un análisis detallado de las consecuencias del escaso presupuesto que le fue etiquetado a Coahuila.



Los rubros más perjudicados fueron el de Seguridad que viene en ceros y Comunicaciones y Transportes con una reducción drástica del 90 por ciento.



En los próximos días se reunirá con los diputados federales para ver la posibilidad de que en el marco de las negociaciones que se darán, se puedan modificar los renglones más afectados.