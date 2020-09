26 Septiembre 2020 04:10:00

Apoyo a Ricardo

Verónica Martínez vino a darle un empujón a la campaña de Ricardo López Campos.



En la casa de Myrna de Barbosa, en la colonia Occidental, los priístas de ese sector refrendaron su apoyo al candidato a diputado local.



Ha sido uno de los mejores eventos proselitistas y de ello dio cuenta Fernando de la Fuente que sigue de cerca a Ricardo.



Se notó también la mano de Antonio Juaristi para apoyar a su candidato y amarrar el triunfo el próximo 18 de octubre.



EL PRI SECUESTRADO



Lo que no se vale es lo que hacen Florencio Siller y Orlando Aguilera.



A la misma hora en la que la senadora Verónica Martínez tenía el evento de apoyo al candidato, en el PRI tenían otra reunión.



Y es que el pareciera que el PRI de Ciudad Frontera ya tiene dueño y se llama Florencio Siller.



Opera de manera autónoma y a conveniencia del alcalde que presume no tener que rendir cuentas a nadie.



En un evento al que sólo fueron los aduladores de Florencio le dieron nombramiento a José María Tello Martínez como representante de la Unidad Revolucionaria.



Convocaron a las damas del ONMPRI, obviamente tenía que estar Orlando Aguilera que hace las veces de gerente del PRI.



Lo que llamó la atención es que no llegó nadie que represente a la Unidad Revolucionaria en el Estado y que hasta donde se sabe su líder es Sigfrido Macías.



Orlando será el presidente del PRI en Frontera, pero no tiene facultades para entregar nombramientos en organismos estatales.



Con Tello Martínez el que presume ser el dueño del partido pretende tener el control absoluto y es que además de ser ahora el que comande a la UR, también es Secretario de Organización y es tesorero de otro organismo.



En los cuchicheos de los que fueron al evento decían que ya tenían bien confirmado que el tricolor de la ciudad del riel está secuestrado por Florencio Siller.



ASÍS HIZO EL RIDÍCULO



El que hizo el ridículo fue el dirigente de Movimiento Territorial.



Moisés Asís llegó a la sede del tricolor para reclamar el porqué decían que quería imponer a su hija, que lo acompañaba, como regidora.



La respuesta no era tan difícil de contestar y es que primero Asís fue regidor, después se la heredó a su esposa y lo más seguro es que ahora le tocara a su hija.



Porque en las últimas administraciones, el líder del MT sólo ha visto por su familia y hace a un lado a la militancia.



Moisés presumió la fuerza del organismo que dice comandar, que está por encima de cualquiera, incluyendo a la delegación de la CROC que lidera Gerardo Oyervides, aunque las cifras de adheridos dicen otra cosa.



OFRECEN DE MÁS



En cualquier partido existen los que prometen cientos de votos y en el PAN no es la excepción.



Alfredo Vázquez sigue aferrado a tener una regiduría y su cercanía con el deporte lo lleva a prometer lo que no tiene.



Organizó una reunión a Rolando Valle con el cuento de que tiene a su disposición cientos de votos de deportistas.



Lo más triste para Vázquez es que sólo llegaron seis personas a su casa.



Con eso no le alcanza ni para mantenerse en la nómina municipal.



CIERRAN FILAS



Los empresarios de la Región Centro cerraron filas con Miguel Ángel Riquelme.



Respaldaron al gobernador del Estado y a todos los mandatarios de la República Mexicana del Norte en su reclamo de más recursos para sus respectivas entidades.



Raúl Flores de la CMIC se unió a la exigencia porque los 10 gobernadores tienen bajo sus riendas las entidades que generan riqueza a las finanzas federales.



Ojala, dicen los ipecos de Monclova, que el señor presidente López Obrador se dé cuenta que no es el camino correcto y el país necesita que rectifique pues cada vez más empresas extranjeras cierran en el país.



‘VENDEN HUMO’



En el afán de ganar simpatías, candidatos ofrecen lo que no está en sus manos resolver.



Dice César Menchaca que buscará nuevas inversiones para la Región Centro y su intención no es mala.



Pero no basta con tener buenas intenciones, Menchaca debe saber que mientras no se tenga un parque industrial será complicada la llegada de nuevas empresas.



Hay otros que prometen disminuir el salario a los legisladores locales.



Y son los de Morena los que quieren ganar simpatizantes con una propuesta que no pasará ni en el mejor de sus sueños.