11 Abril 2019 04:10:00

Apoyo de Guadiana a Antero en Allende

HOY EN PUNTO DE LAS 9 de la mañana en el Club de Caza Tiro y Pesca de Torreón, se realizará la destrucción de más de 10 toneladas de droga, las cuales han sido decomisadas en los últimos meses y ya se han liberado por parte de los juzgados dentro de los procesos que se siguen a quienes están detenidos relacionadas con los decomisos…



EL GOBERnADOR MIGUEL RIQUELME y los nuevos mandos de la Fiscalía General de la República, encabezarán el evento en donde se destruirán además otras sustancias prohibidas que se decomisaron así como otros objetos de delito…



EN COAHUILA ES DE LOS pocos estados en donde los decomisos mantiene su ritmo, los operativos y la coordinación entre los tres niveles de gobierno tienen éxito y el trabajo no frena ni tampoco bajan la guardia, eso es muy importante para que las cosas se hayan mantenido y sobre todo no se contaminen con los problemas de estados vecinos como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas…



III

DONDE CAUSARON PREOCUPACIÓN Y curiosidad unas grúas de esas tipo petibone fue en Eagle Pass, la ciudad gobernada por Ramsey English Cantú…



Y ES QUE LAS GRÚAS ya tienen algunas semanas ahí en el espacio del Shelby Park pegadas el río Bravo y hacían algunas perforaciones, por lo que la gente pensó que ya se construía otro muro, adicional al de los tubos que ya se tiene, por lo que comenzaron los cuestionamientos…



PERO LA REALIDAD ES QUE esas grúas solo realizan una labor de construcción para instalar un puente que conecte el Shelby Park con el campo de golf de la ciudad, pues los divide un pequeño arroyo que por el nivel del río Bravo se encuentra siempre con agua en su parte más próxima al cauce y se requiere que los oficiales de seguridad de todas las corporaciones que apoyan la tarea de contener migrantes que cruzan por el río, se puedan desplazar con facilidad en sus vehículos…



POR ELLO ES QUE se requiere ese puente que ya se construye…



ESO YA LO ACLARÓ EL alcalde de Eagle Pass y calmó los ánimos de que ya se construía otro muro fronterizo en esta zona…



III

QUIEN ESTUVO DE GIRA por la Región Laguna fue el dirigente del PRI, Raúl Vela, para reunirse en el municipio de Torreón con lo homólogo priísta dirigente de aquella ciudad…



VELA POR ALLÁ SALUDÓ A Lalo Olmos y a muchos priístas distinguidos, quienes trabajaron en la discusión y preparación de temas de cara a los reacomodos, las nuevas formas de trabajar e impulsar la unidad y el esquema que plantearán a la militancia y simpatizantes para retomar la fuerza que el partido tuvo…



VIENE SIN DUDA UNA época complicada en cuanto a los nuevos procesos y el partido no se confía de que los errores del Gobierno federal se capitalizarán de inmediato en el proceso de renovación del Poder Legislativo…



POR ELLO ES QUE se analizan y plantean distintos esquemas para motivar al priísmo, para retomar el liderazgo y que personajes del partido que han dado buenos resultados se reintegren y no solo eso, que la población tome en cuenta los proyectos y obras en los cuales los gobiernos del PRI han entregado buenas cuentas…



LA TAREA ES COMPLICADA, el tema de la corrupción y el desánimo de muchos ciudadanos se mantiene, pero los priístas seguramente van a emprender ese camino desde ya…



III

EL QUE MANIFESTÓ AYER SU apoyo al municipio y la población de Allende, Coahuila fue el senador Armando Guadiana, luego de expresar en la sesión del Senado un punto de acuerdo para que se incluya a Allende, Villa Unión y Morelos, dentro de los municipios de la franja fronteriza y evitar un éxodo, ahora económico, como el que ya se tuvo en el año 2012 por las matanzas que se dieron en esa región…



EL PUNTO DE ACUERDO propuesto por Guadiana es de urgente resolución para que la junta de coordinación política tome una determinación y se mande el exhorto a Presidencia de la República para ver la inclusión de estos tres municipios, además porque no es posible que ninguna persona arriesgue su vida como lo hace Antero Alvarado, alcalde de Allende, con la huelga de hambre que mantiene desde hace tres días…