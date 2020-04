16 Abril 2020 04:10:00

Apoyo emergente a familias

Ayer por la tarde el cabildo de Piedras Negras autorizó el disponer de 5 millones de pesos para apoyar a las familias que se quedaron sin ingresos, luego del freno a la actividad económica no esencial en nuestra ciudad…



El alcalde Claudio Bres ha logrado que los regidores se solidaricen dando el voto necesario para este recurso, que se va a multiplicar por la respuesta de la iniciativa privada y también del gobernador Miguel Ángel Riquelme, que se disponga del recurso necesario para que las familias puedan acudir a comprar despensa y enfrentar de manera más digna y sin angustia este periodo del quédate en casa…



Se trata de la tranquilidad y la salud de miles de familias, hombres, mujeres y niños quienes recibirán el apoyo pues son dependientes de actividades de ingresos de la economía informal o semiinformal y que con lo que ganaban en el día a día sostenían y enfrentaban sus gastos de comida, servicios y salud…



Realmente adicional a esto del apoyo económico, que urge, se necesita también cierto tipo de apoyo moral y sicológico, antes de que este encierro necesario cause situaciones sociales complicadas…



Las autoridades han dado ya un paso que era urgente y se esperaba más del gobierno federal, pero que bien han reaccionado a nivel local, ahora falta atender en el tema sicológico, en la depresión y la angustia a personas de todas las edades, pues nadie, absolutamente nadie está preparado mentalmente para esto…





Se sacan 10 en la Fiscalía



Donde de nueva cuenta se sacaron un 10 fue en la Delegación Norte Uno de la Fiscalía del Estado, esto luego de que están muy encaminados a resolver un feminicidio ocurrido esta semana en la carretera Ribereña…



Un matrimonio originario de Nuevo León vino a radicar hace algunos meses a Nava y tras vivir en la frontera presuntamente la mujer pretendía dar por terminada la relación lo que no fue bien aceptado por la pareja…



Esto derivó en una discusión mientras viajaban a Nuevo Laredo a la altura de Hidalgo, Coahuila y al elevarse el nivel del problema el sujeto, de 58 años, le quitó la vida a su esposa para luego inventar una historia de que habían sido agredidos por delincuentes y que ella al escapar fue interceptada entre el monte y asesinada…



Los investigadores de la Fiscalía que dirige en Coahuila Gerardo Márquez Guevara, iniciaron las indagatorias y tras detectar inconsistencias en las afirmaciones del esposo de la víctima, han solicitado ya la orden de arresto a un juez y el día de hoy se tiene incluso ya preparada la audiencia de vinculación a proceso…



Bien por la Fiscalía y la Delegación Norte Uno, veremos cómo se desarrolla el juicio una vez que sea vinculado a proceso el sujeto por feminicidio…





Se agrava caso en IMSS Monclova



Tan difícil es la situación en Monclova por el tema del coronavirus y en especial en el hospital general de zona 7 del Seguro Social, que ya ha trascendido que hace unos días el director de dicho nosocomio, Ulises Mendoza, se realizó una tomografía de tórax en donde presenta fase 1 de dicho padecimiento…



Que difícil situación pues son más de 50 los casos que se han detectado entre personal del IMSS de dicho hospital que tiene más de mil 300 trabajadores, en donde incluso ya cobró la vida de varios de ellos por el manejo inicial de la situación…



También qué difícil que los propios empleados del IMSS en ese nosocomio tuvieron que acudir a hospitales privados a realizarse las pruebas de Covid-19, luego de solicitar una incapacidad, por la negativa a hacerle la toma de muestras en el mismo hospital en donde trabajaban…



Veremos pues cómo es que se desarrolla esta situación y cómo es que con esa supervisión directa y desde el interior que hace oficina central del IMSS se enfrenta mejor este problemón ahí en el nosocomio…





Alerta de SEP en escuelas privadas



Donde existe preocupación es entre los padres de familia de todo Coahuila, sobre todo aquellos que hacen un esfuerzo y envían a sus hijos a escuelas privadas, de todos los niveles, por los efectos económicos que la pandemia del coronavirus puede traer para el próximo ciclo escolar…



Aunque ninguna escuela lo pueda y quiera aceptar, de estas privadas, muchas de ellas podrían estar en riesgo y con ello la continuidad de sus alumnos…



No estaría de más que el secretario de Educación Higinio González, sondeara en sus distintas regiones, cuál es la situación de los colegios, escuelas técnicas, de todos los niveles y universidades privadas, para que no lo sorprenda un problema más cuando allá por agosto-septiembre evalúen qué se requiere para el nuevo ciclo escolar y que sin duda será por mucho distinto a lo planeado luego de las preinscripciones…