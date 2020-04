20 Abril 2020 04:10:00

Apoyo esencial, apoyo emergente

Hoy inicia en Piedras Negras la entrega de apoyo para familias y personas que están en contingencia económica por el Covid y que sin duda les dará una bocanada de oxígeno a una presión social que se tiene por el cierre de muchos negocios que emplean a personas de manera temporal o que viven de propinas o actividades informales…



Las revisiones a la lista de solicitantes y el empate de estas listas con el gobierno del estado, han sido buenas para no repetir ayuda y por ello es que el alcalde Claudio Bres y también la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a cargo de Francisco Saracho han hecho un muy buen trabajo para ahora si aterrizar la ayuda…



Se hará entrega de vales para que los canjeen en varias tiendas de autoservicio, además de despensa que ayudará a enfrentar la parte final o etapa tres de este confinamiento…



Vienen épocas aún difíciles en cuanto a las próximas dos semanas en materia de salud, lo ha dicho el alcalde Bres, pero también viene días difíciles, porque el paró económico se ha ampliado en las empresas como Fujikura, Rassini, Hendrickson, Lear, todo el sector comercio no esencial, restaurantes, comida y servicios turísticos …



La mejor manera de enfrentar el Covid y frenar su expansión para no saturar los servicios de salud es mediante el confinamiento y distanciamiento social, pero sobre todo el quedarte en casa y con estos apoyos lo que se logra es disminuir la angustia de muchas familias y darles tiempo para concluir esta etapa…





Regreso a clases.. de manera virtual



Hoy retornan a clases mas de 35 mil alumnos de nivel básico en Piedras Negras y será sin duda un reto ese retorno por las condiciones y por las formas en que en muchos de los casos, los alumnos estarán limitados ante la incapacidad de sus padres para contar con tecnología y enfrentar esta etapa de la pandemia en el sector educativo…



Aron Rodríguez, director de Servicios Educativos de la SEP, ha dicho que serán clases asistidas en donde se deberán de involucrar los padres de familia como asesores quienes revisen la tarea y la envíen a los maestros…



Algo interesante que no se ha dicho es que en Piedras Negras, como en muchas partes de Coahuila, hay escuelas con niveles problemáticos y ya están detectadas donde ni el 25 por ciento de los alumnos han cumplido con esta educación a distancia en el periodo que ya se tuvo desde el 23 de marzo al 3 de abril…



Veremos, cómo es que se enfrenta esta etapa de cierre de ciclo escolar, donde lo importante es la salud, pero a partir de esta pandemia las cosas cambiarán en todos los sentidos, incluso también para la educación…





En 15 días pruebas COVID en PN



Una vez que ya ha llegado el equipo de laboratorio biomolecular para realizar las pruebas de Covid-19 en Piedras Negras, los muchachos del coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Hermilo Rodríguez, ya están en capacitación y será en unos 15 días, a principios del mes de mayo cuando se inicie ya con el análisis y pruebas de la Región Norte desde ese laboratorio…



Por lo pronto se capacita en el manejo que es de alta especialidad, por lo delicado del asunto, en el traslado de pruebas desde los distintos municipios que atendería, además de que el personal debe estar muy bien capacitado…



Una vez listo entonces sí las pruebas quedarían listas en cuanto a resultados para antes de 24 horas y se daría un panorama más claro a la Secretaría de Salud sobre las estrategias y cómo atender cada etapa posterior de la pandemia…





Dos motines y falta de presupuesto



Donde de plano ya no se soportó la presión fue en la delegación de Piedras Negras del Instituto Nacional de Migración…



Sin elementos del INM, sin recursos para atender a los deportados y detenidos y sin instalaciones adecuadas, la delegada del Instituto enfrentó hasta donde pudo y al final de cuentas sólo llegaron elementos del área de Control Interno para decirle que ya no se requerían sus servicios…



Difícil tarea cuando sin dinero ni personal se otorga una función en la frontera para contener algo como el tema migratorio…



Veremos ahora qué es lo que hace el general José de Jesús Barajas, delegado de esta dependencia para evitar que por hacinamiento de migrantes centroamericanos no se le incendien sus oficinas locales…