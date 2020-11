24 Noviembre 2020 03:10:00

Apuntan a Rubén

El nuevo distractor de la 4ª.T es Coahuila, Rubén Moreira Valdés, ex gobernador y actual diputado federal al que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, investigara por gastos ilegales de 400 mdp de Fondo de Fortalecimiento Financiero.



En la ordinaria mañanera del Mandatario en la que los señalamientos de corrupción contra ex funcionarios o empresarios resultan una información mediática, que entretiene y distrae al pueblo, acusó al diputado del PRI.



En tiempo electoral, en donde una Alianza Federalista de Gobernadores, entre ellos el de Coahuila reclama reparto de presupuesto justo y en donde los bonos del Presidente y del Gobernador son tan dispares, la “investigación” era necesaria.



Cuestión de esperar para saber si no es más que pan y circo, el estate quieto o más de lo mismo de “la lucha contra la corrupción” sin detenidos, a excepción de Rosario Robles.



Si el asunto está en manos de la Fiscalía, muchos sabrán el final, al tiempo.



Línea o “Complo”



Para avivarle al fuego contra los rebeldes de Coahuila le atizó desde el senado Armando Guadiana Tijerina con un punto de acuerdo que fue aprobado para reactivar denuncias de corrupción presentadas del 2005 al 2017.



¿Y qué cree?, atinaron, periodo de los sexenios Moreira, y donde precisamente Guadiana presentó una denuncia por compras que nunca existieron, de cuando salieron con las empresas fantasmas.



Bajarle los bonos a los políticos y al PRI rumbo a las elecciones 2021, donde el control de la Cámara de Diputados es de suma importancia para AMLO.



Rarezas de SB



Sorpresa que se llevaron los sambonenses que la actual administración perdiera un litigio donde estaba de por medio un predio de dos hectáreas donado al municipio para un parque ecológico.



Lo más raro es que el demandante obtuvo fácilmente los permisos para hacer fraccionamientos, no faltó quién por ahí dentro del edificio público asegure que hubo conflicto de intereses.



Tan fácil como que el área jurídica del municipio no defendió el caso, se dejó ganar y los De la Fuente ahora fraccionan.



Parque gratis



Para sorpresas positivas las de Monclova, donde Alfredo Paredes se dio a la tarea de consolidar el proyecto de un Parque Ecológico con distintas atracciones que atraerán a visitantes de municipios de la Región Centro.



Se han plantado más de 400 árboles, existen diversas especies de animales de la región y otros que no, por llegar un cocodrilo y hasta lago, y todo a servicio del pueblo de forma gratuita.



Muere subdirector



Una noticia de esas que te hacen difícil terminar el día, una cuarentena interminable, días en que toca sortear al Covid-19, muertos a diario que afecta el ánimo pero cuando es un conocido, amigo o pariente, bajan el ánimo.



El abogado René Rodríguez Dorado, el de la sonrisa eterna, subdirector administrativo de Seguridad Pública de Monclova, no sobrevivió al contagio en el desempeño de sus labores en la Presidencia Municipal de Monclova.



Hoy sólo René se adelantó en el camino, descanse en paz.



Seguirá reparto



El que insiste en seguir con la donación de dióxido de cloro como tratamiento contra Covid-19, es el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Avalos Rodríguez, pasando por alto advertencia sanitarias o recomendación de autoridades.



Si él y su familia toman el tratamiento y no pasa nada, cualquier ciudadano que así lo decida puede pasar por su dosis al municipio, repartirán mil.