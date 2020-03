17 Marzo 2020 04:05:00

Aquí se combate con papel de baño

Mientras que en otros países han tomado medidas de cierre en sus fronteras sobre todo los vuelos internacionales, la cancelación de eventos masivos e incluso en medidas extremas de cerrar el comercio y solo dejar abierto aquellos negocios de la venta de alimentos y farmacia, para prevenir la propagación del coronavirus; en México sucede todo lo contrario.Existe una gran inconformidad por parte de la mayoría de los mexicanos de la falta de responsabilidad, y un gran sentimiento en contra del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador por no cuidar a los mexicanos al mantener una política de un país neutral, y el recibir a todo aquel transporte de mar y tierra que se les ha negado la entrada o bien, no han querido esperar a un periodo de aislamiento por parte de los Estados Unidos o cualquier otra nación de Latinoamérica.Un reclamo muy legitimo por los ciudadanos mexicanos, incluso por aquellos que simpatizaban por el partido Morena, así como militantes que molestos por la falta de un criterio con cordura expone a cada uno de nosotros.Tanto en redes sociales como en medios de comunicación, han reportado a las autoridades del gobierno federal y hasta directamente al Presidente de México, la falsedad sobre las medidas sanitarias en puertos marítimos y aeropuertos con vuelos internacionales, siendo este último en el que la ausencia del personal de la Secretaría de Salud, se encuentren haciendo algún cerco sanitario para detectar pasajeros que porte el Covid-19.Incluso en lo personal tengo amistades coahuilenses que han tenido oportunidad de salir de China, para resguardarse en nuestra entidad por el temor del contagio del Covid-19, dicen que es falso sobre la existencia de cerco sanitario o medidas para detectar a pasajeros que llegan en la terminal del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad Monterrey, el cual no hay nadie haciendo estas revisiones siendo solo medidas existentes tanto para quienes llegan a China o salen pero en nuestro país no hay nada.Tanto mexicanos como connacionales que se encuentran en países como Italia, les preocupa que México no esté tomando medidas restrictivas aplicadas en otros países, haciendo algo muy preocupante ya que este virus en menos de un mes puede dispararse a contagios masivos.El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como las autoridades de salud federal y asesores, literalmente se están pasando por el arco del triunfo el llamado de alerta y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por estar anteponiendo la política de que nuestro país ha sido reconocido internacionalmente como una nación neutral, como si los mexicanos fuéramos inmune al Covid-19.La falta de criterio tanto del AMLO, como el de su gabinete ha hecho que en los mexicanos tengan más incertidumbre con respecto el qué hacer ante la llegada del coronavirus, puesto que en nuestro país se ha convertido el filtro del América exponiendo a la población por una necedad de respetar las etapas de una pandemia de acuerdo al criterio de los “dizque” expertos médicos de nuestro país como son los epidemiólogos.Una gran parte de la población está convencido que no hace falta esperar a llegar a un número de muertos para tomar ciertas medidas cuando en la actualidad observamos que en Estados Unidos su primer caso fue anunciado el 21 de enero de 2020 de un hombre de Washington, aproximadamente con 30 de edad. En la última actualización del día 16 de marzo del presente año hay 4 mil 138 casos confirmados en tan solo 55 días.En México su primer caso anunciado fue el 27 de febrero del presente año por un mexicano que viajó a Italia y a la fecha están confirmado 53 casos positivos de los cuales solamente cuatro se encuentran recuperado, es decir, estamos todavía a tiempo para que el gobierno mexicano tome decisiones sabias.Mientras que en otras naciones sus homólogos de Andrés Manuel López Obrador cuidan a sus ciudadanos con medidas de higiene y prevención, aquí en nuestro país se combate con papel higiénico, sanitario, o baño. Lo anterior es un claro ejemplo de lo que ha generado la negligencia de nuestras autoridades federales y gabinete del Presidente de México, en tomar muy a la ligera esta pandemia del Covid-19.Es por eso que los mexicanos ante la incertidumbre y miedo; se ha provocado la compra masiva de papel de baño para tener una sensación de seguridad y prevención pero que en realidad no sirve para nada para combatir el coronavirus o contrarrestar algún síntoma de la misma ya que en ningún caso se presenta diarrea.La compra excesiva de este producto de higiene lo explican especialistas de sicología social, como una respuesta para satisfacer el instinto de supervivencia siendo el papel de baño un producto económico.La falta de medidas restrictivas en México por parte de autoridades hace que los propios mexicanos se cuiden ya que tienen un Presidente que no lo hace por ellos y a sabiendas que tampoco las autoridades de salud pública federal no tienen capacidad para poder enfrentar esta pandemia poniendo como ejemplo la ineficiente cobertura de medicamentos en las instituciones gubernamentales de salud, pero sobre todo en los medicamentos para cáncer infantil. Los mexicanos no quieren encontrar culpables como lo ha estado haciendo AMLO, sino con soluciones. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org