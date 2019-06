07 Junio 2019 04:05:00

Aranceles

Ese dinero no va a los productores ni a los consumidores ni a los intermediarios; va al Gobierno. “El dinero de las tarifas-aranceles generalmente se trata como ingresos fiscales. No es una cantidad de dinero despreciable.Actualmente representa para el Gobierno gringo alrededor de $40 mil millones de dólares en ingresos federales (ya quisiera el gobierno mexicano recibir hoy ese cañonazo de $800 billones de pesos extra), y se prevé que crezca a $58 mil millones para 2026 (o mucho más, si la guerra comercial entre EU y China se recrudece)”. El consumidor paga más y el gobierno cobra más. Saca tus conclusiones.DOS IMPEDIMENTOS INTERCONSTRUIDOS“El socialismo siempre se encontrará con dos grandes problemas cuando los regímenes intenten implementarlo: 1) la imposibilidad de un cálculo económico sin precios reales de mercado, y 2) la falta de un incentivo para producir solo lo que los consumidores realmente quieren.” Por lo primero, todo socialismo es por fuerza ineficiente, y por lo segundo, es por fuerza coercitivo (la planeación central suena bien, pero suele ser un horror). Y por ineficiente y coercitivo, el sistema se vuelve necesariamente corrupto, estúpido, impune, arbitrario, prepotente, humillante, servil, inhumano (y además le apestan las patas).BUEN PRECEDENTE“La Corte Suprema de EU dictaminó que los derechos legales de la tribu Crow no son nulos simplemente porque un estado de los Estados Unidos trata de legislar para eliminarlos. En el caso Herrera contra Wyoming, la Corte anuló las conclusiones de las cortes inferiores de que los derechos tribales habían cesado cuando Wyoming se convirtió en estado en 1890.Si queremos tomarnos en serio la descentralización, la soberanía de las tierras tribales controladas localmente debe ser una prioridad, clave en los controles significativos sobre el poder federal”. https://mises.org/es/wire/la-corte-suprema-de-los-estados-unidos-tiene-derecho-fallar-favor-de-la-soberan%C3%ADa-tribal ¡NO ME ESTORBEN!Esto es de John Stossel, autor, experto libertario. “El factor principal detrás de una economía exitosa con una cornucopia de negocios prósperos es un medio fácil y gratuito para crear nuevos negocios, con un mínimo absoluto de interferencia y obstrucción, como por aranceles elevados. El factor no es una tecnología mucho mejor, o una tremenda disponibilidad de crédito, o incluso una gran infraestructura. Es más básico, independientemente del nivel de economía en sofisticación. Después de mis muchas experiencias en Costa Rica y América Central en el transcurso de 12 años, mis amigos han llegado a la conclusión de que el círculo vicioso de pobreza, corrupción y desesperación funciona de manera simultánea para mantener un sistema deficiente que le falla a su gente.Generalmente, la prioridad para los gobiernos locales es preservar su poder, no prosperar. El resultado es la pobreza y la marginación”. Pero no hay que hacerse ilusiones: también los privados abusan, engañan y atropellan. Por eso existe ese “mal necesario” llamado Gobierno. La triste verdad es que a los humanos (de todos los colores, sabores, tendencias ideológicas, creencias, niveles educativos, tribalismos y preferencias sexuales) nos hace falta muuuuucha evolución.Y dada la capacidad de las armas que tenemos, el pronóstico no es luminoso. Ni modo, somos una especie fallida.PATOCRACIA: EL ORDEN MUNDIAL“A lo largo de la historia, psicópatas, sociópatas, narcisistas y muchos individuos con desorden de personalidad antisocial han gobernado las sociedades. Los psicópatas y los sociópatas a menudo exhiben un carácter sutil y un encanto superficial, tienen un grandioso sentido de la autoestima, son mentirosos patológicos, presentan un narcisismo extremo, son engañosos, astutos y manipuladores, muestran una falta de remordimiento o culpa, muestran un desprecio cruel por los sentimientos de otros, no tienen conciencia, carecen de empatía y no aceptan la responsabilidad por sus acciones.En un mundo competitivo, las personas que actúan de manera inmoral, que no tienen en cuenta la verdad, van a tener una ventaja sobre los que cumplen las reglas. El resultado es que aquellos que logren posiciones de poder serán los más despiadados, los más sociopáticos, los que no tienen conciencia”.