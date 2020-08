03 Agosto 2020 04:10:00

Arranque virtual

Para este lunes se espera la postura del Gobierno sobre el ciclo escolar 2020-2021. El gobernador Miguel Ángel Riquelme anticipó que todo este mes se va a explorar el Modelo Coahuila y se advierte que al menos el inicio será virtual.



La Secretaría de Educación, de Higinio González, aprovechará este mes para la capacitación a maestros, padres de familia, reparación de escuelas, mantenimiento de las instalaciones y sobre todo que estén con condiciones y con la higiene necesaria para los alumnos.





A aprovechar el tiempo



El arranque del ciclo escolar se advierte que será virtual, mientras, se siguen evaluando los indicadores en materia sanitaria.



La ventaja de todo esto es que por lo menos empieza la dinámica de profesores con los protocolos.





De activista a candidata



En Unidad Democrática de Coahuila convencieron de ir por un asiento en la próxima Legislatura estatal a Aída Guadalupe García Badillo. La activista de los derechos de trabajadoras y trabajadores sexuales y de las víctimas de VIH sida en Saltillo, irá a la contienda por el Distrito 13, de esta misma capital.



Si algo se le reconoce a García Badillo es que gasta suela y suda la gota cuando se trata de defender los derechos de los sectores de la población más vulnerables.



La candidatura udecista está amarrada y por lo tanto, la activista se enfrentará en las urnas a la exdirectora de Desarrollo Social en el Gobierno municipal, Luz Elena Morales Núñez, del PRI.





Injusticia en Morena



Con el pretexto de que son gente de Yeidckol Polevnsky, como si los alcances de la exdirigente morenista llegaran a tanto, la dirigencia nacional de Alfonso Ramírez Cuéllar mantiene sin sueldo ¡desde enero! a empleados de la dirigencia en Coahuila, para quienes la crisis llegó no con la pandemia, sino desde principios de año.



Según esto tienen el respaldo de José Guadalupe Céspedes y Raúl Yeverino, para más señas secretario general y del presidente del Consejo estatal, pero ni los ruegos consiguen ablandar el corazón, y sobre todo la cartera, de quien está al frente del timón del partido de moda.





Todavía confían



¿Y por qué no renuncian, o se buscan otro empleo los colaboradores de Morena Coahuila que no reciben sueldo? La respuesta es simple y no es por amor al arte: tienen la esperanza puesta en que la Cuatroté volteará a verlos, pues son de aquellos en que todavía confían en las máximas de justicia social que pregona su máximo dirigente.





Los dos López



A propósito de Andrés Manuel López Obrador, el que se sumó a las voces que piden su destitución, fue el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Palacio de Coss, Marcelo Torres Cofiño. El también exdirigente nacional panista abonó a la petición de los gobernadores aliancistas para que Hugo López-Gatell se vaya por ineficiente, pero fue más allá al señalar la necesidad de que también deje el cargo quien puso al encargado de llevar la “estrategia” de la pandemia.



“Queda claro que quien colocó a un funcionario de segundo nivel a encabezar los esfuerzos contra la pandemia fue el presidente López Obrador, así es que también él tendría que ser retirado de su cargo por inepto e irresponsable”. Qué duro tira el diputado panista.











Una semana



Semana difícil en Ramos Arizpe por la tragedia que enlutó a dos familias del ejido Landeros. Una semana después de las lluvias por la depresión tropical “Hanna”, que llenó el cauce del arroyo El Saucillo y atrapó la camioneta en que viajaban las víctimas, brigadistas encontraron el cuerpo de la pequeña Lluvia Estefanía.



Fue una semana de trabajo de voluntarios, cuerpos de seguridad y hasta los topos y 100 cadetes que están por entrar a la corporación.



De acuerdo con el alcalde José María Morales y el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez, todos los días no hubo menos de 250 brigadistas que se dieron a la tarea de buscar a Lluvia Estefanía, además del helicóptero del Gobierno del Estado como pieza fundamental para su localización.