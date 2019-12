21 Diciembre 2019 04:10:00

Arreglan el puente

Muy contento anda el alcalde de Morelos, Xavier de Hoyos, pues ya por fin se le ve avance a la obra de reparación del puente Allende Morelos, ese que tiene ya más de seis meses clausurado y que por eso se provoca una desviación que no hace sencilla la comunicación carretera con Allende…



De Hoyos ya había pedido que lo agilizaran pero como el asunto estaba atorado acá en la denuncia de la Fiscalía General de la República, además de que no se había hecho el peritaje por parte de la SCT oficina en Saltillo, ahora ya se agilizó el asunto y la semana pasada se desmontaron las través dañadas y esta semana se inició con la instalación de los nuevos contra cimientos…



Hace seis meses un camión de transporte de maquinaria se estrelló contra la parte baja del techo y provocó daños a la estructura lo que determinó tras estudios que debería de reconstruirse el tramo elevado…



Ahora se espera que para el próximo mes quede concluida esa etapa y así se pueda pensar en que de nuevo el turismo regional y de compras retorne a Morelos, lugar en donde por este puente dañado se ha complicado el viaje y con ello los compradores…



Ni el Sheriff se salvó



Para reírse y más preocuparse, pues resulta que en Eagle Pass las cosas andan de cabeza en materia de seguridad…



Cuando no hay balazos, borrachazos mortales y ahora hasta al sheriff del condado, Tom Schmerber fue víctima de los estafadores, pues le clonaron su tarjeta de crédito y le desaparecieron una buena cantidad de dólares…



Ayer el jefe policíaco de sombrero estaba más que enojado, porque los maleantes de alguna manera le saquearon su tarjeta en plena víspera de Navidad y para cuando quiso usarla ya estaba en blanco en el límite de crédito…



No solo eso, sino que como fue hasta por la noche cuando pretendía hacer compras, pues ya de poco sirvió el reportar el plástico como robado o clonado…



Por eso decimos que en Eagle Pass las cosas andan mal en el tema de la seguridad y no son temas relacionados con los migrantes, eso es aparte, son temas que nada tienen que ver con los indocumentados que intentan ingresar a Estados Unidos por esta zona…



Salud aclara intoxicada de maquiladora



Donde hubo una investigación para determinar la causa de que se sintieran mal o incluso que una parte de los trabajadores de la maquiladora Carolina Processing fueran a dar al hospital para ser atendidos, fue en la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria dos…



Y es que luego de que el fin de semana en la posada de dicha maquiladora ocurriera un traslado a hospitales por malestares estomacales, que se le atribuían a la cena, quedó claro que no fue por lo que sirviera una empresa de banquetes propiedad de una conocida familia panista de allá de Acuña…



En defensa de este argumento, además de los estudios realizados por la Secretaría de Salud, resulta que ese día de la posada, la empresa Banquetera sirvió 600 platillos en la maquila y 3 mil más en otras empresas, sin problema alguno con los alimentos…



Salud atribuye a que el problema fue en alguna parte del postre o de otros alimentos que se sirvieron tipo buffet, que fueron llevados por proveedores y que les causaron molestias a una parte de los trabajadores..



De haber sido el pollo, dice el amigo Pepe Quiñones, abogado y panista destacado de Acuña, aquello habría sido insuficiente en cuanto a hospitales porque fueron miles los platillos que se sirvieron…



Coordinados en Seguridad



Allá en Saltillo, los secretarios de Gobierno y Seguridad, Chema Fraustro y José Luis Pliego, así como el fiscal Gerardo Márquez y los mandos militares, se reunieron para la planeación y reforzar acciones por la seguridad tanto de la población de Coahuila como la de quienes transitan por las carreteras de nuestro estado…



Siempre en la búsqueda de que haya un cierre de año con saldo blanco y que los tres niveles de gobierno hagan lo que les corresponde para ese objetivo…



En la reunión se analizan todos los factores y también aquellos incidentes que en otras fechas claves han provocado inquietudes para que no se presenten sorpresas….