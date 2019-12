08 Diciembre 2019 03:10:00

Artillería Pesada

Muy en serio y con todo va la lucha contra el narcotráfico en Coahuila, no por nada el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pidió a la Federación autorice a los agentes estatales usar armamento que usa el Ejército.



Los policías estatales tienen que enfrentarse con los delincuentes con pistolitas, mientras del otro lado andan armados hasta los dientes, y para cuando lleguen los del Ejército con sus AK 47 o las calibre 7.62, puede ser tarde.



El incidente violento en Villa Unión hace una semana trae a MARS ocupado en el tema, reponer y asignar nuevos vehículos, más policías, cámaras de seguridad y le faltaba pedir uso de armamento de mayor calibre.



Tener mayor potencial de armas y capacidad de reacción, ha dicho el Gober.



Morena en SB



Nadie imaginó que en pueblo chico los adeptos de MORENA se atrevieran a nada más que coexistir, demostrado quedó con su protesta en el informe de la alcaldesa Gladys Ayala, que están decididos a posicionarse en San Buenaventura.



Serán pocos pero suficientes para incomodar a los de piel sensible, así que para que Gladys no fuera perturbada en la lectura de su informe, el Director de Seguridad Pública los “invitó elegantemente” a acompañarlo a la salida.



No aguantó que la pancarta dijera que “La Presidenta Municipal Gladys no es apta, no es garantía para la solución inmediata de problemas que achacan a San Buenaventura”.



“Como: aguas negras, empleos, parque industrial, transporte intermunicipal, atención al campo, transparencia en organización de las Ferias, nepotismo y administración limpia en el Simas..! Ella Es y ha sido burócrata del Estado!



Y si a eso le agregan un informe de tres largas horas, cansó a la raza, presumió un Politécnico que es un mérito exclusivo de Mario Rodríguez Casas, director nacional del Poli sambonense de corazón y a quien debió reconocer.



Razón les sobra a los MORENOS al exigir transparencia, la Alcaldesa no incluyó en su informe, los resultados financieros de la Feria del 14 de Julio.



Quique debe aplicarse



Más vale que el alcalde de Castaños, Enrique Soto Ojeda le ponga cariño a su primer informe de Gobierno el próximo martes, porque sobre él recaerá el futuro político del PRI en el distrito.



Hasta ahora el Alcalde ha sobrellevado la administración municipal por buen camino, uno que otro desacierto que ha logrado superar gracias a la habilidad política adquirida.



Y SI aparte le sonrió la suerte como la instalación de la empresa de los Gil Benavides, el Alcalde puede presumir de tacto político, obras y hasta la generación de miles de empleos.



Buscando a Villa



José Doroteo Arango, el hombre que muchos hubieran querido conocer, con uno de ellos estos tiempos otra cosa fuera, el Museo Cultural Nadadores tendrá la conferencia “Buscando a Pancho Villa”, la Expedición punitiva el 20 a las 18 horas.



El conferencista Carlos Javier Del Moral Cortés, originario de Colipa, Veracruz donde estudió educación básica media superior, quien se ha dedicado en el tema del líder revolucionario exponiendo en Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y Veracruz.



SIn duda los hermanos De la Cruz se esforzaron para cerrar 2019 con diversos eventos en el Museo Nadadores, lo que en otros municipios con equipamiento y mayores recursos se encuentran a medio usar o de plano inactivos.