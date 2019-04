16 Abril 2019 03:10:00

Asaltan policías en Castaños

BUEN DÍA … ASALTAN POLICÍAS en Castaños y eso que el alcalde Enrique Soto había advertido que no tolerará corrupción ni extorsiones principalmente en el tramo del bulevar Gustavo Galaz donde los uniformados han fijado su centro de atracos contra automovilistas que circulan por esa vía con dirección al sur o norte de la entidad.



EL CASO ES QUE UN automovilista proveniente del centro del país con dirección a Monclova fue extorsionado por un responsable de turno de la unidad 03 de apellido Sánchez, y le hizo el pelo con mil pesos.



CERO TOLERANCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN anunció con bombo y platillo el pasado fin de semana el Presidente Municipal Enrique Soto, pero los agentes de Policía y Tránsito permanecen a la cacería de víctimas toda la temporada del año y no únicamente en Semana Mayor cuando se incrementa el flujo vehicular por el libramiento Gustavo Galaz.



MÁS TARDÓ EL ALCALDE ENRIQUE Soto en exigir alto a la corrupción de sus policías que se pasaron por el arco del triunfo las recomendaciones de no cometer atropellos, y por cierto ya quedan muy pocos preventivos en Castaños porque no están conformes con los salarios que perciben.



LOS SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN el departamento Transporte Ferroviario de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México afirman que permanecen en espera que se les haga justicia porque consideran injusto que mientras sus colegas de Planta 2 obtienen 80 por ciento de bono, ellos los de Planta 1 tienen 40 por ciento, o sea que está muy inferior al anterior.



AÑADEN QUE HICIERON EL PLANTEAMIENTO pero que todavía no hay nada, concretamente se trata que homologuen porcentajes en este caso del bono tomando en cuenta que maquinistas y garroteros de Planta 1 transportan el planchón de Planta 2 de donde es elaborado en la Colada Continua hasta Laminación en Caliente donde se le sigue el proceso para obtener producto terminado.



MENCIONAN QUE SON ÁRDUAS LABORES porque por ejemplo de Planta 1 transportan por vía férrea el acero líquido del BOF 1 hasta la Colada Continua, pero con 40 por ciento de bono, mientras que los trabajadores de Transporte Ferroviario 2 obtienen 80 por ciento por lo qie reiteran el planteamiento de un porcentaje para los ferrocarrileros sindicalizados adheridos a la Sección 147 y pues efectivamente el 40 por ciento es bajo en comparación con el 80 por ciento.



REFIEREN QUE DESAHOGARON EL PLANTEAMIENTO ante dirigentes de la Sección 147 del Sindicato Minero Democrático a efecto que se haga la intervención directa ante la empresa, además el ritmo de trabajo es intenso al grado que no hay tiempo ni para comer en la media hora asignada para consumo de alimentos; que laboran con el taco en la mano de arriba para abajo.



POR OTRO LADO, DICEN QUE en breve serán publicadas las listas de trabajadores y ex trabajadores de AHMSA que tendrán acceso al reparto de utilidades generadas el año pasado, y no hay idea de cuánto vaya a ser la cantidad que corresponda a cada trabajador, pero que una vez que aparezca la información también se dirá cuándo se cubrirá, aunque tradicionalmente es durante la primera o segunda decena del mes de mayo.



DICEN QUE CUANDO SEAN PUBLICADAS las listas, entonces habrá información de cuánto corresponde a cada trabajador y cuándo serán pagadas, pero se recalca que la suma a repartir es de 56 millones 286 mil 500 pesos en las siderúrgicas de Altos Hornos de México y subsidiarias de carbón y fierro mientras que 64 millones en Minera Carbonífera Río Escondido de Nava, Coahuila y Cinco Manantiales.



POR OTRO LADO, DICEN QUE el Superintendente de Operaciones de Laminadora en Caliente, Rooselvet Pérez Fernández desató una cacería porque cree que hay trabajadores que están delatándolo de propiciar un descenso en la calidad de vida en el trabajo, además de arrebatar categorías y reemplazar en oficinas de Chumaceras con empleados de constructoras.



HASTA MAÑANA.