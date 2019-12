01 Diciembre 2019 04:05:00

ASEA

La Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, creado por la Ley de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que establece en su Artículo primero, que tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y seguridad operativa, así como de las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones.



Esta agencia, por ejemplo, es la que interviene en asuntos como el de Dos Bocas, recientemente de hecho, expidió la autorización –condicionada– de la manifestación ambiental a favor de Pemex, que señala deberá cuidarse la integridad del flujo hidrológico de la zona remanente del manglar que se localiza en las orillas del río Seco, tampoco se podrá llevar a cabo ningún relleno o dejar bordos, ni podrá haber ningún tipo de infraestructura que altere el libre flujo de agua o provoque la desecación de algún humedal, además de acciones coordinadas con el Gobierno del Estado de Tabasco, en materia de reforestación en la laguna de Mecoacán, entre otras cosas.



La Ley de la Agencia Nacional también establece que es facultad del Presidente designar al titular del regulador ambiental, en su momento, este cargo fue ejercido por Luis Vera Morales, de quien hay que decir es abogado por la Escuela Libre de Derecho con grados en Derecho Ambiental y Energía por la Universidad de Tulane (Nueva Orleans), cuenta con Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional, además de un posgrado por la Universidad Panamericana en Derecho Económico y Corporativo, lo que nos permite asumir, independientemente de la opinión que se pueda tener de su gestión, que el doctor Vera cumplía a cabalidad con las credencias que se exigen para el cargo.



Lo que no es menor, ya que el Artículo 30 de la ley, establece los requisitos para ser titular de la Agencia: ser mexicano, contar con título profesional en áreas vinculadas con las actividades del sector hidrocarburos, experiencia de –al menos– cinco años en cargos de alta responsabilidad, no haber sido secretario o subsecretario de Estado, procurador General de la República, senador, diputado federal o local, gobernador o jefe de Gobierno durante el año previo a su nombramiento, tampoco puede ser accionista consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas del sector de hidrocarburos asociadas o comercialmente relacionadas con los regulados.



Bajo este contexto, el pasado lunes se hizo el nombramiento del joven ingeniero químico Ángel Carrizales López al frente de la ASEA, designación que ocurre cuando la Unión Europea emite la Declaración de –emergencia climática– en el planeta, al tiempo en el que como todos saben, los diputados de Morena, le aprobaron el Presupuesto al Presidente, sin discusión ni análisis, del que hay que decir la Agencia Nacional (ASEA) tendrá 19.63% menos recursos en términos reales.



Por todo esto, el nombramiento de Ángel Carrizales López, como titular de la ASEA, envía un mensaje desalentador, empezando por sus credenciales curriculares, que no cumplen con los requisitos de ley para ejercer el cargo, se trata además de una persona, a la que el Senado de la República no pudo reconocerle idoneidad para ser representante de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tampoco para ser parte del Consejo de Administración de Pemex ni de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).



Siempre defenderé la autonomía de gestión en cargos que así lo precisen y si bien puede entenderse –como se ha entendido– no solo es facultad de una persona, sino también interés personal el nombramiento del titular de ASEA, también es cierto que, como bióloga y legisladora, así como mi compromiso con la causa ambientalista, estoy obligada a exigir el cumplimiento de la ley, por lo que presentaré una denuncia de hechos ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, toda vez que el titular de ASEA no cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo.