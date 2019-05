06 Mayo 2019 04:09:00

¡Así nos llevamos, ‘ocurrente’!

M ire Presidente: más vale que haya entendido lo que le ha dicho Miguel Riquelme... “Así nos llevamos en Coahuila”... y voy a ahondar el comentario: ¡nos llevamos con madre!; porque Coahuila está de pie –porque estamos seguros, porque hay



empleo, ¡porque aquí no hay perro que nos ladre!–.





A sí de claro: nos llevamos con madre, porque es Coahuila un estado “no pujante, sino gozante”…: porque –hasta tú mismo opinarás igual– habiendo conocido un poco más a nuestro gobernante.





R epito lo de siempre: ¡No soy un adulador!, pero debes saber –Peje Ocurrente–, que tu porra lambiscona no puede callar a quien ha venido haciendo las cosas de manera diferente.





S é que no lo puedes entender, pero lo voy a repetir: aquí las porras chairas no tienen a dónde ir... Aquí, en este estado, ofrecemos respeto, pero también lo exigimos –¡garantizado!…