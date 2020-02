13 Febrero 2020 03:10:00

Así o más claro

Suertudote, suerte bruta la de Bernardo Gonzales Morales ex dirigente del PAN en Coahuila quien obtuvo la nominación de Magistrado numerario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, órgano especializado del Poder Judicial del Estado.



Todo planchado en dirección a, últimamente los diputados locales tienen sesiones muy de acuerdo en todo, hace días por mayoría de votos aprobaron las cuentas públicas al Gobierno del Estado.



Para la nominación de Bernardo, hubo 10 votos a favor y una abstención, Bernardo tendrá hueso, perdón cargo por 6 años, gracias a la propuesta del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Mucho tiempo el ex dirigente del PAN criticó al PRI y al Gobierno, ahora es uno más de los favorecidos del grupo blanquiazul por compromisos con el sistema.



Así algunos de los acuerdos entre los de cúpula panista con el PRI y el Gobierno se irán develando conforme pasan los días.



Diría un líder, si los de arriba se apoyan por favores, beneficios o intereses económicos los de abajo también..



Cuadro perfecto



Para armar el cuadro perfecto en el asunto de culpables del desfalco del Fondo de Ahorro de la Sección 5, salió Juan Antonio Rivas Sánchez, quien salió, vía redes sociales a echarle más fango a su líder y “amigo”, José Luis Ponce.



Rivas sintió esa necesidad de aclarar, lo que está por demás evidenciado, luego del video que circuló un día antes, que por cierto dice está editado y donde Carlos Moreira pediría a los suyos hundir a Ponce sustentando acusaciones.



Juan Antonio según lo declarado acepta que se sirvió con la cuchara grande, mala copia de “Mirey”, robando el dinero a los profes... “un error que es de hombres reconocer”, diría.



Servirá de algo que diga que le dieron una tarjeta empresarial con la que pagó sus viajes familiares a Washington, otros a Cancún, días en el tables en la Ciudad de México y un regalo de Palacio de Hierro para el líder nacional del SNTE.



Una lucha de poder entre profes en vísperas de la renovación del Comité Sindical.



Vaya ejemplo de educadores de las nuevas generaciones, la ventaja es que la bola de zánganos, sátrapas, rateros, holgazanes, etc, no están frente a grupo.



Desempolvan foto



Al que vieron muy afanado hace días buscando entre los cachivaches de la bodega del PRI en Monclova fue al profe. Beto Medina quien ordenó rescatar la foto de Ricardo López Campos.



Al que un día retiraron con deshonor, ahora volverán a darle su lugar entre los destacados ex presidentes, lanzarle porras y trabajar para que sea electo diputado local.



Este día está anunciada la visita del dirigente estatal, Rigo Fuentes, aquél que dijo que correría a los traidores, ninguno a la fecha fue expulsado, hoy reconoce en todos la fortaleza del tricolor.



Pero qué valor



Lo que no pudo o no quiso hacer un alcalde panista lo decidió el alcalde en turno Florencio Siller Linaje, que escuchó la demanda de ciudadanos, comerciantes y conductores y emparejó las calles.



El comentario de los que visitan la Zona Centro de Frontera va en ese sentido, mal por Amador Moreno y bien por Lencho que retiró un empedrado de mala calidad e incómodo.