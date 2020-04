23 Abril 2020 04:09:00

Asintomáticos: una ruleta rusa

No se trata de jugar al agorero del desastre y mucho menos crear escenarios de pánico ni alimentar el temor que crece en algunos sectores ante el avance de la pandemia. Se trata de estar lo mejor informados posible para tomar las decisiones correctas, en este caso, para sobrevivir.



El dato que no podemos obviar es que según el Modelo Centinela, que tanto pondera el Gobierno federal, por cada caso confirmado de Covid-19, existen entre 8 y 9 contagiados que escapan al radar, ya que en su mayoría serían asintomáticos.



Y este es el punto. Por cada caso confirmado hay al menos ocho personas que no presentan ningún síntoma, que se sienten bien, que no tienen fiebre o tos seca, pero que portan el virus y son capaces de transmitirlo.



Solo como referencia: al mediodía de este miércoles se reportaban en Saltillo 35 casos confirmados. Esto quiere decir que hay al menos otros 280 saltillenses que ya están contagiados y que simplemente no lo saben y que potencialmente pueden realizar cualquier actividad, en cualquier lugar.



Con esto en mente hay que entender que debemos extremar cuidados y mantener la sana distancia con cualquiera, ya que literalmente cualquiera puede ser portador del Covid-19.



Así las cosas solo queda reiterar el llamado a salir de casa solo cuando sea indispensable y con todas las medidas preventivas posibles, ya que de otra forma sería tanto como jugar a la ruleta rusa.



El Covid se extiende rápidamente y literalmente cualquiera puede ser ya su portador y lo único que podemos hacer ante esta penosa realidad es mantener el distanciamiento social. Ni hablar, así nos toco vivir, o mejor dicho, sobrevivir.