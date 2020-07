12 Julio 2020 04:10:00

Ataca Covid-19 a políticos

Son varios los políticos y funcionarios públicos víctimas de Covid-19. Aquí se lo hemos dado a conocer. El caso más reciente es el del director del CEAS y exalcalde de San Juan de Sabinas, Antonio Nerio Maltos, pero también se sumaron a la estadística el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, su esposa y excandidata a la alcaldía de Acuña, Esther Talamás Hernández, “Teté”; la también excandidata udecista, Paloma de los Santos, y el excandidato independiente a la gubernatura, Javier Guerrero García, quien se recuperó y regresó a trabajar a la Secretaría General del IMSS.





También a funcionarios



Leopoldo Santillán, para más señas delegado del IMSS en Coahuila; el jefe jurídico de la misma dependencia, Armando Rico Almanza; Luis Manuel Sánchez, director de Salud en Piedras Negras; el jefe del área de Administración de ahí mismo, Evaristo Cadena, y el regidor Moisés Lechler de la Garza, quien perdió la batalla contra el Covid-19.



El diputado Emilio de Hoyos Montemayor; la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, y los alcaldes de Sabinas y Allende, respectivamente, Cuauhtémoc Rodríguez y Antero Alvarado. Más los que se acumulen.







Serán 12



Finalmente fueron 12 los aspirantes al cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. El registro cerró el sábado a la medianoche y el que aguantó prácticamente hasta el último momento, como para no hacer tanto ruido, fue Luis Fernando García Abusaíd, quien presume tener la bendición necesaria y los astros alineados para ocupar el asiento que estará disponible a partir del 7 de agosto.



Además de García Abusaíd y de los nombres que le anticipamos: José Alejandro Loredo, Luis Édgar Martínez, José Isabel Hernández, Alejandro Ramírez Kalisch, José Luis Chavero, Mauricio Contreras, Larissa Pineda y Alberto Campos Olivo, anote también a Rosalío Medina, Sofía Guzmán e Hilda Hernández.







Es una farsa



Por cierto, bien no le ha ido a Luis García Abusaíd entre los organismos de la sociedad civil de Saltillo y Torreón. En grupos de WhatsApp, como el de Ciudadanos informados de Saltillo, advirtieron que el proceso para elegir al nuevo secretario técnico “es una farsa”.



Y en el grupo correspondiente a los organismos ciudadanos de Torreón le fue peor. Le reclamaron tener conflicto de intereses, pues quienes tienen la encomienda de elegir al secretario técnico son los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, a quienes eligió durante su etapa como integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.







El 2020



Quien dejó muy claro que primero hay que trabajar en las elecciones del 2020 y apoyar a los candidatos que competirán por una curul del Congreso local, antes de andar de calefactos para 2021, fue el dirigente del PRI en Coahuila, Rigo Fuentes.



El líder priista fue muy preciso con sus compañeros de partido y los exhortó a trabajar unidos en este año, sin echar campanas al vuelo, aun cuando tienen todo a favor para llevarse el carro completo, todo en orden, 2020, y luego 2021. Así mero.







Primero a Zermeño



Hasta el Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna se sumó a los llamados de autoridades estatales para que la comunidad de aquella región tome conciencia de los riesgos de no tomar medidas de precaución ante el alza en el número de contagios por Covid-19.



Quien levantó la voz fue el presidente del organismo ciudadano, Marco Zamarripa, según esto amigo cercano al alcalde Jorge Zermeño.



Los malpensados aseguran que el primero por convencer es al propio Zermeño, pues quedó lejos de abonar a medidas básicas como el uso del cubrebocas y reducir la movilidad social.









Lo doble



En el último reporte del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19 de la Secretaría de Salud, Coahuila aparece con el acumulado de 5 mil 402 casos, entre ellos 2 mil 969 activos y de ellos, 541 corresponden a Torreón.



El municipio que preside Zermeño dejó lejos a Monclova, en donde el alcalde Alfredo Paredes López, también del Partido Acción Nacional, sí hizo la tarea en materia sanitaria y en su municipio hay 225 casos vigentes.